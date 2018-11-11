Мей скасувала засідання кабміну, де повинні були затвердити угоду щодо Brexit, – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей змушена була відмовитися від ідеї екстреного засідання кабінету міністрів у понеділок. На засіданні планувалося узгодити зміст майбутньої угоди Лондона з владою ЄС щодо Brexit.

Про це повідомило видання The Independent.

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Зазначається, що базова угода може бути не готова до вівторка. А це робить дуже малоймовірним можливість скликання до кінця листопада позачергового саміту ЄС для затвердження даної угоди.

В таких умовах Великобританії доведеться почати підготовку до дуже дорогого Brexit в умовах відсутності угоди і зіткнутися із загрозою не встигнути прийняти всі необхідні законодавчі акти до формального виходу країни з ЄС, призначеного на 29 березня наступного року,

– йдеться у повідомленні.

Рішення перенести засідання кабміну, пов'язано з тим, що план Мей відкидають і перемовники з Брюсселя, і багато членів її кабінету. Так, 9 листопада через незгоду з політикою прем'єра подав у відставку заступник міністра транспорту Великобританії Джозеф Джонсон, який, на відміну від свого відомого брата – екс-глави МЗС Бориса Джонсона, – є прихильником збереження Великобританії в складі ЄС. Але і він попередив, що формат угоди, яку пропонує Мей, після виходу з ЄС повалить країну в повномасштабну кризу, і заявив про необхідність проведення повторного референдуму щодо Brexit.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.