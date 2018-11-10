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      Якщо Британія вийде з ЄС без угоди: який план "Б" підготувала країна

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      Якщо Британія вийде з ЄС без угоди: який план "Б" підготувала країна
      Якщо Британія вийде з ЄС без угоди: який план "Б" підготувала країна / atomic-energy.ru

      Уряд Великої Британії склав секретний "план Б" на випадок, якщо парламент все-таки проголосує проти угоди виходу країни з ЄС, як цього очікує прем'єр-міністерка країни Тереза Мей.

      Про це повідомляє сайт The Sun.

      Читайте також: Мей заявила, що підсумкова угода щодо Brexit готова на 95 відсотків

      Британія не виключає можливості провалу угоди Brexit, тому Кабінет міністрів країни вже направили до Терези Мей рішення про те, як уникнути фінансової катастрофи.

      Сенс пропозиції міністрів полягає в тому, щоб продовжити виплачувати членські внески ЄС аж до 2021 року і слідувати правилам блоку, уникнувши при цьому різкого обриву відносин, коли країна залишить ЄС.

      Потім Британія зможе вести переговори з Брюсселем в якості "третьої країни" протягом двох років, що спростить згоду на нову угоду щодо вільної торгівлі та допоможе уникнути необхідності сплачувати суму за вихід з ЄС в розмірі 38 мільярдів фунтів (49 мільярдів доларів).

      Тереза Мей зазначила, що в такому "плані Б" поки немає необхідності, проте сприйняла цю ідею схвально.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини політики Великобританія Євросоюз Brexit Тереза Мей
      Джерело: 24 канал
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