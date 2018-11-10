Якщо Британія вийде з ЄС без угоди: який план "Б" підготувала країна

Уряд Великої Британії склав секретний "план Б" на випадок, якщо парламент все-таки проголосує проти угоди виходу країни з ЄС, як цього очікує прем'єр-міністерка країни Тереза Мей.

Про це повідомляє сайт The Sun.

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Британія не виключає можливості провалу угоди Brexit, тому Кабінет міністрів країни вже направили до Терези Мей рішення про те, як уникнути фінансової катастрофи.

Сенс пропозиції міністрів полягає в тому, щоб продовжити виплачувати членські внески ЄС аж до 2021 року і слідувати правилам блоку, уникнувши при цьому різкого обриву відносин, коли країна залишить ЄС.

Потім Британія зможе вести переговори з Брюсселем в якості "третьої країни" протягом двох років, що спростить згоду на нову угоду щодо вільної торгівлі та допоможе уникнути необхідності сплачувати суму за вихід з ЄС в розмірі 38 мільярдів фунтів (49 мільярдів доларів).

Тереза Мей зазначила, що в такому "плані Б" поки немає необхідності, проте сприйняла цю ідею схвально.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.