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      Если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения: какой план "Б" подготовила страна

      15 Читати новину українською
      Если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения: какой план "Б" подготовила страна
      Если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения: какой план "Б" подготовила страна / atomic-energy.ru

      Правительство Великобритании составило секретный "план Б" на случай, если парламент все-таки проголосует против соглашения выхода страны из ЕС, как этого ожидает премьер-министр страны Тереза Мэй.

      Об этом сообщает сайт The Sun.

      Читайте также: Мэй заявила, что итоговое соглашение по Brexit готово на 95 процентов

      Британия не исключает возможности провала сделки Brexit, поэтому Кабинет министров страны уже направили к Терезе Мэй решение о том, как избежать финансовой катастрофы.

      Смысл предложения министров состоит в том, чтобы продолжить выплачивать членские взносы ЕС вплоть до 2021 года и следовать правилам блока, избежав при этом резкого обрыва отношений, когда страна оставит ЕС.

      Затем Великобритания сможет вести переговоры с Брюсселем в качестве "третьей страны" в течение двух лет, что упростит согласие на новое соглашение о свободной торговле и поможет избежать необходимости платить сумму за выход из ЕС в размере 38 миллиардов фунтов (49 миллиардов долларов).

      Тереза Мэй отметила, что в таком "плане Б" пока нет необходимости, однако восприняла эту идею положительно.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании выразили желание покинуть ЕС, вместе с тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Новости политики Тереза Мэй Brexit Евросоюз Великобритания
      Источник: 24 канал
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