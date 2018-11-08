В Лондоне появились билборды с Путиным на тему Brexit: фото

По всему Лондону неизвестные разместили сатирические билборды, посвященные отношения российской военной разведки и президента РФ Владимира Путина к выходу Великобритании из состава Евросоюза – Brexit.

Недавно в Британии заявили, что не нашли доказательств вмешательства России в референдум 2016 года по Brexit. В свою очередь Россия постоянно отвергала такие обвинения, однако противники Brexit указывали на возможную роль власти РФ.

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На размещенных в Лондоне билбордах изображен Путин, который держит в руке флаг России и подмигивает. А рядом расположен текст: "Отметим красный, белый и голубой Brexit". При этом буква "R" в слове "Brexit" повернута в другую сторону и напоминает кириллическую букву "Я".

На одном из билбордов в виде российского десантника изображен экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! ️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx — Proud Bear (@Pr0ud_Bear) 8 ноября 2018 г.

Лица, которые утверждают, что именно они разместили билборды, заявляют, что они являются "группой офицеров российской военной разведки (ГРУ), которая стремится к признанию своей истинной роли в голосовании по Brexit".

Группа надеется преодолеть недавнюю неоправданную негативную "славу" ГРУ, разместив рекламу, которая подчеркивает свою роль в неизбежном освобождении Великобритании от ЕС,

– указано в Twitter-сообщении анонимов, которые называют себя "Гордый медведь".

Как известно, Великобритания обвиняет офицеров ГРУ в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В Twitter анонимы также опубликовали видеозапись, на которой Путин едет на собаке с лицом главного спонсора Brexit-кампании Аарона Бэнкса.

На своем сайте "Гордый медведь" объявил сбор денег для размещения большого рекламного щита на лондонской станции "Ватерлоо". Необходимо собрать 55 тысяч фунтов стерлингов.