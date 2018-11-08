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      В Лондоне появились билборды с Путиным на тему Brexit: фото

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      В Лондоне появились билборды с Путиным на тему Brexit
      В Лондоне появились билборды с Путиным на тему Brexit / Фото из соцсетей

      По всему Лондону неизвестные разместили сатирические билборды, посвященные отношения российской военной разведки и президента РФ Владимира Путина к выходу Великобритании из состава Евросоюза – Brexit.

      Недавно в Британии заявили, что не нашли доказательств вмешательства России в референдум 2016 года по Brexit. В свою очередь Россия постоянно отвергала такие обвинения, однако противники Brexit указывали на возможную роль власти РФ.

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      На размещенных в Лондоне билбордах изображен Путин, который держит в руке флаг России и подмигивает. А рядом расположен текст: "Отметим красный, белый и голубой Brexit". При этом буква "R" в слове "Brexit" повернута в другую сторону и напоминает кириллическую букву "Я".

      На одном из билбордов в виде российского десантника изображен экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

      Лица, которые утверждают, что именно они разместили билборды, заявляют, что они являются "группой офицеров российской военной разведки (ГРУ), которая стремится к признанию своей истинной роли в голосовании по Brexit".

      Группа надеется преодолеть недавнюю неоправданную негативную "славу" ГРУ, разместив рекламу, которая подчеркивает свою роль в неизбежном освобождении Великобритании от ЕС,
      – указано в Twitter-сообщении анонимов, которые называют себя "Гордый медведь".

      Как известно, Великобритания обвиняет офицеров ГРУ в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

      В Twitter анонимы также опубликовали видеозапись, на которой Путин едет на собаке с лицом главного спонсора Brexit-кампании Аарона Бэнкса.

      На своем  сайте "Гордый медведь" объявил сбор денег для размещения большого рекламного щита на лондонской станции "Ватерлоо". Необходимо собрать 55 тысяч фунтов стерлингов.

      Теги: Новости политики Новости России Российские ГРУшники Владимир Путин Лондон Brexit Великобритания
      Источник: 24 канал
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