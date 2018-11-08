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      У Лондоні з’явилися білборди з Путіним на тему Brexit: фото

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      У Лондоні з’явилися білборди з Путіним на тему Brexit
      У Лондоні з’явилися білборди з Путіним на тему Brexit / Фото з соціальних мереж

      По всьому Лондону невідомі розмістили сатиричні білборди, присвячені стосунку російської військової розвідки і президента РФ Володимира Путіна до виходу Великобританії зі складу Євросоюзу – Brexit.

      Нещодавно у Британії заявили, що не знайшли доказів втручання Росії у референдум 2016 року щодо Brexit. У свою чергу Росія постійно відкидала такі звинувачення, проте противники Brexit вказували на можливу роль влади РФ.

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      На розміщених у Лондоні білбордах зображений Путін, який тримає в руці прапор Росії та підморгує. А поруч розташований текст: "Відзначмо червоний, білий і блакитний Brexit". При цьому літера "R" у слові "Brexit" повернута в іншу сторону та нагадує кириличну літеру "Я".

      На одному з білбордів у вигляді російського десантника зображений екс-міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон.

      Особи, які стверджують, що саме вони розмістили білборди, заявляють, що вони є "групою офіцерів російської військової розвідки (ГРУ), яка прагне визнання своєї справжньої ролі у голосуванні щодо Brexit".

      Група сподівається подолати нещодавню невиправдану негативну "славу" ГРУ, розмістивши рекламу, яка підкреслює свою роль у неминучому звільненні Великої Британії від ЄС,
      – вказано у Twitter-повідомленні анонімів, які називають себе "Гордий ведмідь".

      Як відомо, Великобританія звинувачує офіцерів ГРУ в отруєнні колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

      У Twitter аноніми також опублікували відеозапис, на якому Путін їде на собаці з обличчям головного спонсора Brexit-кампанії Аарона Бенкса.

      На своєму сайті "Гордий ведмідь" оголосив збір грошей для розміщення великого рекламного щита на лондонській станції "Ватерлоо". Необхідно зібрати 55 тисяч фунтів стерлінгів.

      Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Brexit Лондон Володимир Путін Російські ГРУшники
      Джерело: 24 канал
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