У Лондоні з’явилися білборди з Путіним на тему Brexit: фото

По всьому Лондону невідомі розмістили сатиричні білборди, присвячені стосунку російської військової розвідки і президента РФ Володимира Путіна до виходу Великобританії зі складу Євросоюзу – Brexit.

Нещодавно у Британії заявили, що не знайшли доказів втручання Росії у референдум 2016 року щодо Brexit. У свою чергу Росія постійно відкидала такі звинувачення, проте противники Brexit вказували на можливу роль влади РФ.

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На розміщених у Лондоні білбордах зображений Путін, який тримає в руці прапор Росії та підморгує. А поруч розташований текст: "Відзначмо червоний, білий і блакитний Brexit". При цьому літера "R" у слові "Brexit" повернута в іншу сторону та нагадує кириличну літеру "Я".

На одному з білбордів у вигляді російського десантника зображений екс-міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон.

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! ️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx — Proud Bear (@Pr0ud_Bear) 8 ноября 2018 г.

Особи, які стверджують, що саме вони розмістили білборди, заявляють, що вони є "групою офіцерів російської військової розвідки (ГРУ), яка прагне визнання своєї справжньої ролі у голосуванні щодо Brexit".

Група сподівається подолати нещодавню невиправдану негативну "славу" ГРУ, розмістивши рекламу, яка підкреслює свою роль у неминучому звільненні Великої Британії від ЄС,

– вказано у Twitter-повідомленні анонімів, які називають себе "Гордий ведмідь".

Як відомо, Великобританія звинувачує офіцерів ГРУ в отруєнні колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

У Twitter аноніми також опублікували відеозапис, на якому Путін їде на собаці з обличчям головного спонсора Brexit-кампанії Аарона Бенкса.

На своєму сайті "Гордий ведмідь" оголосив збір грошей для розміщення великого рекламного щита на лондонській станції "Ватерлоо". Необхідно зібрати 55 тисяч фунтів стерлінгів.