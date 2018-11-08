У Лондоні з’явилися білборди з Путіним на тему Brexit: фото
По всьому Лондону невідомі розмістили сатиричні білборди, присвячені стосунку російської військової розвідки і президента РФ Володимира Путіна до виходу Великобританії зі складу Євросоюзу – Brexit.
Нещодавно у Британії заявили, що не знайшли доказів втручання Росії у референдум 2016 року щодо Brexit. У свою чергу Росія постійно відкидала такі звинувачення, проте противники Brexit вказували на можливу роль влади РФ.
Читайте також: Скандал навколо Brexit: з'явилися нові деталі ймовірної змови Аарона Бенкса з росіянами
На розміщених у Лондоні білбордах зображений Путін, який тримає в руці прапор Росії та підморгує. А поруч розташований текст: "Відзначмо червоний, білий і блакитний Brexit". При цьому літера "R" у слові "Brexit" повернута в іншу сторону та нагадує кириличну літеру "Я".
На одному з білбордів у вигляді російського десантника зображений екс-міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон.
Особи, які стверджують, що саме вони розмістили білборди, заявляють, що вони є "групою офіцерів російської військової розвідки (ГРУ), яка прагне визнання своєї справжньої ролі у голосуванні щодо Brexit".
Група сподівається подолати нещодавню невиправдану негативну "славу" ГРУ, розмістивши рекламу, яка підкреслює свою роль у неминучому звільненні Великої Британії від ЄС,
– вказано у Twitter-повідомленні анонімів, які називають себе "Гордий ведмідь".
Як відомо, Великобританія звинувачує офіцерів ГРУ в отруєнні колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
У Twitter аноніми також опублікували відеозапис, на якому Путін їде на собаці з обличчям головного спонсора Brexit-кампанії Аарона Бенкса.
На своєму сайті "Гордий ведмідь" оголосив збір грошей для розміщення великого рекламного щита на лондонській станції "Ватерлоо". Необхідно зібрати 55 тисяч фунтів стерлінгів.