"Вирішальний крок" у прогресі Brexit: уряд Великої Британії ухвалив важливий документ
Уряд Великої Британії схвалив проект угоди про умови виходу зі складу Європейського Союзу. Такий крок посадровці зробили після п’ятигодинного засідання.
Із відповідною заявою витупила британський прем’єр-міністр Тереза Мей, пише BBC.
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Як зауважила політик, нарада проходила у формі "довгих, детальних і пристрасних дебатів".
"Кабінет спільно вирішив, що уряд має підтримати угоду про вихід", – сказала вона журналістам.
Водночас вона наголосила, що це "вирішальний крок" у прогресі Brexit, який дозволить фіналізувати угоду найближчими днями.
"Це угода, яка дозволяє повернути контроль за нашими грошима, законами та кордонами, яка дозволяє побудувати яскраве майбутнє для Великої Британії. Я вірю душею та серцем, що вона послужить інтересам всього Сполученого Королівства", – заявила Мей.
Також прем’єр пообіцяла 15 листопада вранці виступити у парламенті та представити суть схваленого проекту угоди.
Зауважимо, що текст угоди містить 585 сторінок англійською мовою, його вже опублікували у ЄС.
Попри підтримку свого кабінету, Мей може зіткнутись і зі значними труднощами під час пошуку підтримки парламенту. Так, за інформацією, британських ЗМІ, у Консервативній партії розглядають можливість винесення у парламенті питання про недовіру Терезі Мей: мовиться не лише про договір щодо Brexit, а і про долю чинного уряду. Для цього необхідно зібрати підписи 48 депутатів парламенту від Консервативної партії.
До слова, противники Brexit сподіваються, що поразка Мей у парламенті може призвести до другого референдуму, і, зрештою, Великобританія залишиться у Євросоюзі.
Нагадаємо, 13 листопада, представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Відтак, наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ будуть розглядати парламенти обох сторін.
Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.