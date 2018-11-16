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      В Великобритании возможна отставка Терезы Мэй

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      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / Фото из открытых источников

      Консервативная партия Великобритания, к которой принадлежит премьер Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия.

      Об этом сообщают источники телеканала Sky News.

      Читайте также: Партия Терезы Мэй начала собирать голоса за вотум недоверия к ней

      "Всем правительственным координаторам сказали отменить любые обязательства на сегодня и возвращение в Лондон... голосование за вотум недоверия премьер-министру теперь "вероятно", – говорится в сообщении.

      15 ноября ряд депутатов-консерваторов направили письмо в Комитет 1922, который регулирует отношения между партией и ее лидером. Устав Консервативной партии предусматривает, что в случае необходимых 48 голосов партийцев запускается процедура инициирования голосования за вотум недоверия.

      Напомним, 13 ноября, представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения относительно выхода страны из Евросоюза. Следовательно, следующий шаг должен быть за британским правительством, а потом документ будут рассматривать парламенты обеих сторон.

      Что такое вотум недоверия?
      Это проявление путем голосования палатой парламента (в основном нижней палатой) неодобрения политической линии, определенных действий или законопроекта правительства страны или отдельного министра.

      В политической практике выражение вотума недоверия приводит:
      к выходу в отставку правительства и формированию нового правительства;
      к роспуску парламента и проведению досрочных парламентских выборов.

      Инициатива выдвижения вопроса о вотуме недоверия может исходить от правительства, от парламентских фракций или групп депутатов.

      Что такое Brexit?
      Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании выразили желание покинуть ЕС, вместе с тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Новости политики Brexit Великобритания Тереза Мэй
      Источник: 24 Канал
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