В Великобритании возможна отставка Терезы Мэй

Консервативная партия Великобритания, к которой принадлежит премьер Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия.

Об этом сообщают источники телеканала Sky News.

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"Всем правительственным координаторам сказали отменить любые обязательства на сегодня и возвращение в Лондон... голосование за вотум недоверия премьер-министру теперь "вероятно", – говорится в сообщении.

Sky sources: All government whips have been told to cancel any engagements today and return to London as a source close to the whip's office says a no confidence vote in the Prime Minister is now "likely" — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) November 16, 2018

15 ноября ряд депутатов-консерваторов направили письмо в Комитет 1922, который регулирует отношения между партией и ее лидером. Устав Консервативной партии предусматривает, что в случае необходимых 48 голосов партийцев запускается процедура инициирования голосования за вотум недоверия.

Напомним, 13 ноября, представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения относительно выхода страны из Евросоюза. Следовательно, следующий шаг должен быть за британским правительством, а потом документ будут рассматривать парламенты обеих сторон.

Что такое вотум недоверия?

Это проявление путем голосования палатой парламента (в основном нижней палатой) неодобрения политической линии, определенных действий или законопроекта правительства страны или отдельного министра.



В политической практике выражение вотума недоверия приводит:

к выходу в отставку правительства и формированию нового правительства;

к роспуску парламента и проведению досрочных парламентских выборов.



Инициатива выдвижения вопроса о вотуме недоверия может исходить от правительства, от парламентских фракций или групп депутатов.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании выразили желание покинуть ЕС, вместе с тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.