Провал соглашения о Brexit будет стоить Мэй должности: премьер сделала заявление

Если соглашение о Brexit провалится, то действующего премьера Великобритании могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.

Об этом Тереза Мэй заявила в интервью The Daily Mail.

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По ее словам, такой ситуации официальный Лондон не может позволить. И если члены Палаты общин "забракуют" согласованный в Брюсселе план выхода Великобритании из Евросоюза, то страна окажется на распутье.

Это значило бы серьезную угрозу для страны, с реальным риском отказа от Brexit или выхода из Евросоюза без соглашения,

– предупреждает Мэй.

Премьер пояснила: в случае проигрыша ее плана Brexit Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином объявит ей вотум недоверия, что позволит оппозиционерам повторно провести референдум по выходу Британии из ЕС.

Что такое вотум недоверия?

Это проявление путем голосования палатой парламента (в основном нижней палатой) неодобрение политической линии, определенных действий или законопроекта правительства или отдельного министра.

В политической практике выражение вотума недоверия приводит:

к выходу в отставку правительства и формирования нового правительства;

к роспуску парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

Инициатива выдвижения вопроса о вотуме недоверия может исходить от правительства, от парламентских фракций или групп депутатов.

У нас есть лидер оппозиции (Джереми Корбин – 24), который не думает ни о чем, кроме попыток провести всеобщие выборы, независимо от того, чего это будет стоить стране. Я считаю, что Корбин, получивший власть,

– это риск, который мы не можем себе позволить, – добавила Мэй.

Напомним, 13 ноября, представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритании, к которой принадлежит премьер Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.

25 ноября лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.