15:43
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Тереза Мей скасувала вирішальне голосування в парламенті щодо Brexit, – ЗМІ

      277 Читать новость на русском
      Тереза Мей
      Тереза Мей / Getty Images

      Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей вирішила скасувати голосування в парламенті стосовно виходу країни з Євросоюзу, яке мало відбутись 11 грудня.

      Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

      Читайте також:  У Лондоні влаштували масштабний мітинг за Brexit: яскраві фото

      Раніше Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

      Прем'єрка пояснила, що у разі програшу її плану Brexit Лейбористська партія на чолі з Джеремі Корбіном оголосить їй вотум недовіри, що дозволить опозиціонерам повторно провести референдум щодо виходу Британії з ЄС.

      Що таке вотум недовіри?Це вияв шляхом голосування палатою парламенту (здебільшого нижньою палатою) несхвалення політичної лінії, певних дій або законопроекту уряду країни або окремого міністра.

      У політичній практиці вираження вотуму недовіри призводить:
      до виходу у відставку уряду і формування нового уряду;
      до розпуску парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.

      Ініціатива висунення питання про вотум недовіри може виходити від уряду, від парламентських фракцій чи груп депутатів.

      Та не Корбіном єдиним. 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу, а вже 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританія, до якої належить прем'єрка Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки. Бо партія з положеннями цієї угоди не згодна. 

      Разом з тим, за джерелами Bloomberg, ймовірність того, що уряд наполягатиме на голосуванні 11 грудня, зберігається. До того Мей хоче провести нараду з міністрами, аби остаточно зрозуміти позицію уряду.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини політики Великобританія Тереза Мей Brexit
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бідність України, або про що не каже МВФ
      сьогодні , 15:02 Бідність України, або про що не каже МВФ
      Юрій Мельник 3263
      Куди віднести непотрібний одяг: Київ і великі міста
      сьогодні , 14:30 Куди віднести непотрібний одяг: Київ і великі міста
      Настя Сукач 3479
      Кому війна, кому мати рідна: хто в областях отримав зиск від воєнного стану
      сьогодні , 14:00 Кому війна, кому мати рідна: хто в областях отримав зиск від воєнного стану
      Тетяна Мартинюк 697
      "Удар в спину" российскому экспорту
      сьогодні , 12:00 "Удар в спину" российскому экспорту
      Злой Одессит 4421
      Розгроми від "Шахтаря" та "Динамо", "Олександрія" неочікувано програє вдома: підсумки 18-го туру
      сьогодні , 11:37 Розгроми від "Шахтаря" та "Динамо", "Олександрія" неочікувано програє вдома: підсумки 18-го туру
      Ігор Саджениця 368
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Жахлива ДТП у Польщі: одна людина загинула, ще 19 поранено
       7 грудня , 04:49
      Потужний землетрус на Алясці магнітудою 7.0: у штаті запроваджено надзвичайний стан
       1 грудня , 01:45
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук