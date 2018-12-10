Тереза Мей скасувала вирішальне голосування в парламенті щодо Brexit, – ЗМІ

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей вирішила скасувати голосування в парламенті стосовно виходу країни з Євросоюзу, яке мало відбутись 11 грудня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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Раніше Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

Прем'єрка пояснила, що у разі програшу її плану Brexit Лейбористська партія на чолі з Джеремі Корбіном оголосить їй вотум недовіри, що дозволить опозиціонерам повторно провести референдум щодо виходу Британії з ЄС.

Що таке вотум недовіри?Це вияв шляхом голосування палатою парламенту (здебільшого нижньою палатою) несхвалення політичної лінії, певних дій або законопроекту уряду країни або окремого міністра.



У політичній практиці вираження вотуму недовіри призводить:

до виходу у відставку уряду і формування нового уряду;

до розпуску парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.



Ініціатива висунення питання про вотум недовіри може виходити від уряду, від парламентських фракцій чи груп депутатів.

Та не Корбіном єдиним. 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу, а вже 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританія, до якої належить прем'єрка Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки. Бо партія з положеннями цієї угоди не згодна.



Разом з тим, за джерелами Bloomberg, ймовірність того, що уряд наполягатиме на голосуванні 11 грудня, зберігається. До того Мей хоче провести нараду з міністрами, аби остаточно зрозуміти позицію уряду.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.