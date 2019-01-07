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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      У британському парламенті призначили дату вирішального голосування щодо Brexit

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      Минулого разу Мей сама скасувала голосування
      Минулого разу Мей сама скасувала голосування / Getty Images

      15 січня має відбутись голосування щодо підсумкової угоди про Brexit у стінах британського парламенту.

      Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела в уряді. 

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      Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей вирішила скасувати голосування в парламенті стосовно виходу країни з Євросоюзу, яке мало відбутись 11 грудня. Причина проста – загроза відставки прем'єрки. Тоді сама Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

      Прем'єрка пояснювала, що у разі програшу її плану Brexit Лейбористська партія на чолі з Джеремі Корбіном оголосить їй вотум недовіри, що дозволить опозиціонерам повторно провести референдум щодо виходу Британії з ЄС.

      Що таке вотум недовіри?Це вияв шляхом голосування палатою парламенту (здебільшого нижньою палатою) несхвалення політичної лінії, певних дій або законопроекту уряду країни або окремого міністра.

      У політичній практиці вираження вотуму недовіри призводить:

      до виходу у відставку уряду і формування нового уряду;

      до розпуску парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.

      Ініціатива висунення питання про вотум недовіри може виходити від уряду, від парламентських фракцій чи груп депутатів.

      Та не Корбіном єдиним. 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу, а вже 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританія, до якої належить прем'єрка Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки. Бо партія з положеннями цієї угоди не згодна. Та все ж Противникам Терези Мей в партії консерваторів у палаті громад не вдалося добитися винесення їй вотуму недовіри. Вони набрали 117 голосів, а прихильники британської прем'єрки – 200.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС. 

      Британія має вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Але до того за угоду, погоджену Мей і ЄС, мають проголосувати у британському парламенті, перш ніж вона буде прийнята.

      Теги: Новини політики Brexit Тереза Мей Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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