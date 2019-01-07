Слід веде до Путіна: Британія з'ясувала всі деталі отруєння Скрипалів, – ЗМІ

У Великобританії певні, що з'ясували "все, що варто знати" про замах на російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Солсбері, включаючи сліди, що ведуть прямо до президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише The Telegraph.

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За словами джерел ЗМІ в уряді, у Великій Британії було викрито мережу агентів російської розвідки, що стоять за нападом в Солсбері.

Загроза, що її становило ГРУ, яке вчинило спробу вбивства Скрипаля в березні минулого року, була різко скорочена в результаті контртерористичного розслідування, в ході якого були виявлені агенти, які вчинили напад,

– пишуть у виданні.

Окремі джерела повідомили, що подробиці змови добре відомі, в тому числі ланцюжок керівників, що веде аж до Путіна, який дав зелене світло на використання хімічної зброї на британській землі.

"Ми впевнені, що знаємо все, що нам потрібно знати про Солсбері. ГРУ будуть потрібні десятиліття, щоб повернути собі точку опори в Великобританії", – сказало джерело.

Так, операції ГРУ частково були розкриті через їхні ж грубі помилки. Приміром, – надання агентам паспортів з послідовними номерами. В результаті Великобританія і її союзники змогли зібрати і обмінятися інформацією про особи більшості офіцерів ГРУ, які коли-небудь виїжджали за кордон РФ для секретних операцій.

Масова висилка шпигунів з російських посольств в Європі і США також зіграла величезну роль у підриві російської розвідувальної мережі за кордоном.

Зазначимо, що 23 російських дипломатів вислали з Великої Британії через отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).