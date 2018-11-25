Отруєння Скрипалів: стало відомо про загрозу для військово-морських сил Британії
Відразу після отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері 4 березня екіпаж британського ескадреного міноносця отримав терміновий наказ повернутися на борт. Тоді екіпаж перебував у Чорногорії.
Про це повідомляє The Daily Telegraph.
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Так, британська влада боялася, що моряки можуть стати жертвою нової хімічної атаки. Тоді корабель перед прибуттям в Чорногорію входив у води Чорного моря – його помітили біля Криму.
Видання зазначає, що в Чорногорії на момент замаху на Скрипаля перебували 280 членів екіпажу міноносця. Країна є союзником Британії після вступу в НАТО в 2017 році.
Так, британська влада терміново розіслала морякам спеціальне текстове повідомлення.
Військовий аташе повідомив кораблю, що влада Чорногорії обізнані про угруповання, яка буде в цьому районі, тому весь екіпаж повинен повернутися на борт до 18:00,
– цитує видання текстове повідомлення, яке отримали моряки.
У оборонному відомстві країни заявили, що відповідне рішення тоді прийняли через оцінку місцевих загроз і геополітичної ситуації.
Видання зазначає, що ніякому іншому кораблю британських ВМС не було наказано відкликати екіпаж після інциденту з отруєнням екс-співробітника ГРУ. Так, ніхто з членів екіпажу Duncan не постраждав.
Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.
Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).
ОТРУЄННЯ СКРИПАЛІВ: ХРОНІКА ПОДІЙ