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      Отруєння Скрипалів: поліція показала відео з "Петровим" і Бошировим" у Солсбері

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      Нове відео з Петровим і Бошировим із Солсбері
      Нове відео з Петровим і Бошировим із Солсбері / Фото з вільних мереж

      Британська поліція опублікувала нові відеозаписи, пов'язані з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері. На відео показано двоє чоловіків, за іменами Олександр Петров і Руслан Боширов, яких правоохоронці Британії звинувачують в отруєнні.

      Про це повідомляє Deutsche Welle.

      На першому відео, записаному 4 березня 2018 року об 11:48 за місцевим часом, видно, як Петро і Боширов проходять через турнікети вокзалу Солсбері.

      Читайте також: Отруєння у Солсбері: таємниче зник наречений доньки Сергія Скрипаля

      На другому відео, знятому через 10 хвилин, чоловіки йдуть вулицею Вілтон-Роуд, що неподалік від будинку Скрипаля.

      На третьому відеозаписі підозрювані в отруєнні йдуть по одній з вулиць Солсбері. Поліція повідомила, що відео було знято близько 13:00 за місцевим часом.

      Правоохоронці заявили, що контртерористичний підрозділ поліції Лондона продовжує розслідування і збирається "притягнути до відповідальності всіх осіб, що відповідальні за нерозсудливі акти". Правоохоронці далі розшукують тих, хто міг бачити когось із цих чоловіків у Британії між 2 і 4 березня.

      Також поліція розшукує людей, що могли помітити підроблену упаковку духів або флакон, де була розміщена отруйна речовина.

      Солсбері отруєння
      Частина від флакону, в якому була отрута "Новачок"

      Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      отруєння скрипалів: хроніка подій
      Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Розслідування Поліція Великобританія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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