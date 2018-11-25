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      Отравление Скрипалей: стало известно об угрозе для военно-морских сил Британии

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      ВМС Британии после Солсбери опасались химатаки на миноносец у берегов Черногории
      ВМС Британии после Солсбери опасались химатаки на миноносец у берегов Черногории / Фото из открытых источников

      Сразу после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери 4 марта экипаж британского эскадренного миноносца получил срочный приказ вернуться на борт. Тогда экипаж находился в Черногории.

      Об этом сообщает The Daily Telegraph.

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      Так, британские власти боялись, что моряки могут стать жертвой новой химической атаки. Тогда корабль перед прибытием в Черногорию входил в воды Черного моря – его заметили возле Крыма.

      Издание отмечает, что в Черногории на момент покушения на Скрипаля находились 280 членов экипажа миноносца. Страна является союзником Британии после вступления в НАТО в 2017 году.

      Так, британские власти срочно разослали морякам специальное текстовое сообщение.

      Военный атташе сообщил кораблю, что власти Черногории осведомлены о группировке, которая будет в этом районе, поэтому весь экипаж должен вернуться на борт до 18:00,
      – цитирует издание текстовое сообщение, которое получили моряки.

      В оборонном ведомстве страны заявили, что соответствующее решение тогда приняли из-за оценки местных угроз и геополитической ситуации.

      Издание отмечает, что никакому другому кораблю британских ВМС не было приказано отозвать экипаж после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ. Так, никто из членов экипажа Duncan не пострадал.

      Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      отравление скрипалей: хроника событий

       

      Теги: Водный транспорт Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Расследования
      Источник: 24 Канал
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