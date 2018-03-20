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23 російські дипломати мають виїхати з Великої Британії

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23 російські дипломати мають виїхати з Великої Британії
23 російські дипломати мають виїхати з Великої Британії / www.5.ua

Російських дипломатів висилають через отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

20 березня останній день, коли 23 російські дипломати мають виїхати з Великої Британії. Минулого тижня прем'єр-міністр країни Тереза Мей поставила ультиматум – або російський посол дасть пояснення в ситуації, або Британія вишле 23 російських дипломатів. Російська сторона на заяву ніяк не відреагувала, тож росіяни зобов'язані залишити країну.

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Про те, що російські дипломати разом із сім'ями його виконають – раніше запевнив посол Росії в Лондоні Олександр Яковенко.

"Усі докази, зібрані у справі про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля вказують на відповідальність Росії", – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю "Deutsche Welle".

Скотланд-Ярд продовжує розслідувати злочин. Над справою працюють 250 детективів. Вони вже зібрали 800 речових доказів та 400 свідчень від свідків.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Новини України Великобританія Володимир Путін Отруєння Сергія Скрипаля отруєння
Джерело: 24 Канал
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