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Рада ЄС приєдналася до звинувачення Росії як можливого винуватця у "справі Скрипаля"

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Рада ЄС визнає Росію можливим винуватцем отруєння Сергія Скрипаля та його доньки
Рада ЄС визнає Росію можливим винуватцем отруєння Сергія Скрипаля та його доньки

Європейський Союз приєднався до засудження хімічної атаки на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у англійському Солсбері. І називає ймовірним винуватцем цього отруєння Російську Федерацію.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС із закордонних справ, прийнятій в Брюсселі в понеділок, 19 березня.

"Цими безрозсудними і незаконними діями погрожували життю багатьох громадян. Європейський союз вкрай серйозно ставиться до оцінки уряду Великобританії, що дуже ймовірно, що Російська Федерація несе за це відповідальність", – йдеться в заяві.

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У ній також йдеться, що "використання нервово-паралітичної речовини військового класу", яку розробили у Росії, викликало у Європі шоковий ефект.

"Використання будь-якого хімічної зброї, ким би то не було, абсолютно неприйнятно і становить загрозу безпеці для всіх нас. Будь-яке таке використання є явним порушенням Конвенції з хімічної зброї, порушенням міжнародного права і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах", – заявили міністри закордонних справ ЄС.

ЄС закликав Росію "терміново відповісти на питання, підняті Великобританією і міжнародним співтовариством, і забезпечити негайне і повне розкриття для Організації із заборони хімічної зброї своєї програми "Новачок".

"Європейський союз висловлює свою беззастережну солідарність з Великобританією і підтримку, в тому числі в зусиллях Великобританії щодо притягнення винних за цей злочин до відповідальності", – заявляють в Брюсселі.

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У документі зазначається, що ЄС буде продовжувати стежити за цією проблемою і її наслідками.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом. Натомість глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Євросоюз Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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