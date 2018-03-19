Рада ЄС приєдналася до звинувачення Росії як можливого винуватця у "справі Скрипаля"

Європейський Союз приєднався до засудження хімічної атаки на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у англійському Солсбері. І називає ймовірним винуватцем цього отруєння Російську Федерацію.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС із закордонних справ, прийнятій в Брюсселі в понеділок, 19 березня.

"Цими безрозсудними і незаконними діями погрожували життю багатьох громадян. Європейський союз вкрай серйозно ставиться до оцінки уряду Великобританії, що дуже ймовірно, що Російська Федерація несе за це відповідальність", – йдеться в заяві.

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У ній також йдеться, що "використання нервово-паралітичної речовини військового класу", яку розробили у Росії, викликало у Європі шоковий ефект.

"Використання будь-якого хімічної зброї, ким би то не було, абсолютно неприйнятно і становить загрозу безпеці для всіх нас. Будь-яке таке використання є явним порушенням Конвенції з хімічної зброї, порушенням міжнародного права і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах", – заявили міністри закордонних справ ЄС.

ЄС закликав Росію "терміново відповісти на питання, підняті Великобританією і міжнародним співтовариством, і забезпечити негайне і повне розкриття для Організації із заборони хімічної зброї своєї програми "Новачок".

"Європейський союз висловлює свою беззастережну солідарність з Великобританією і підтримку, в тому числі в зусиллях Великобританії щодо притягнення винних за цей злочин до відповідальності", – заявляють в Брюсселі.

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У документі зазначається, що ЄС буде продовжувати стежити за цією проблемою і її наслідками.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом. Натомість глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.