"Российские спецслужбы убивают". Бывшие сотрудники КГБ – о деле Скрипаля

После отравления Сергей Скрипаля и убийства Николая Глушкова полиция обеспокоена безопасностью других выходцев из России, живущих в Великобритании, – в первую очередь, получивших политическое убежище бывших сотрудников советских и российских спецслужб.

Один из них, бывший офицер КГБ и ФСБ Борис Карпичков, рассказал британским журналистам, что 12 февраля получил от бывшего коллеги предупреждение о готовящихся покушениях на жизнь восьмерых политэмигрантов. В этом перечне было и его имя, а также имя Сергея Скрипаля, которое он в тот раз услышал впервые.

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В Великобритании совершается самый настоящий акт терроризма, который любая другая страна (та же Россия, например) сразу же могла посчитать актом открытой агрессии. Причем опять такой вопиющий, сравнимый разве что с убийством Литвиненко в ноябре 2006 года. Относительно того, что Литвиненко был убит, причем убит расчетливо, хладнокровно и с использованием весьма изощренного "целительного" препарата, хочется верить, вы спорить не станете? Какой должна быть реакция властей, когда у них в стране сначала убивают с использованием радиоактивного элемента и теперь упражняются с таким веществом, как химическое оружие?

Убедительны ли выводы, сделанные британскими властями? Если речь идет о том, какой препарат был использован, хоть и не являюсь специалистом в этой весьма занятной области, тем не менее, то, что субстанция, которой траванули Скрипаля и его дочь, относится к классу боевых веществ, англичане (да и не только они) в состоянии определить. И определить очень четко. Как-никак, у них тут одна из лучших в мире научных баз. Поэтому что касается моего личного мнения относительно убедительности выводов в этой области – да, я вполне убежден.

Относительно вероятности "альтернативных версий", не предусматривающих российского участия в организации преступления. Простите великодушно, ну а кто еще? Гренландские эскимосы или индейцы лесов Амазонии?

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Мне много в последние дни довелось слышать различного мозгопромывочного дерьма относительно того, что Россия никогда не производила и не имела никаких химических препаратов под названием "Новичок". Знаете, меня подобное словоблудие прямо-таки бесит. Почему? Да, согласен, Россия, не исключено, прямо не участвовала в разработке этого "лекарства". Но в "совке" то его не только разрабатывали (тому имеется целый ряд документальных материалов – кстати, до недавних пор доступных для любого желающего в интернете), но и вполне конкретным людям даже дали Ленинскую премию. Затем известны случаи, когда эта отрава была опробована на людях. Что самое печальное, во все том же теперь уже бывшем "совке". Если конкретно, то в России. Причем как спецслужбами, так и "в частном порядке". Наиболее широко получивший известность случай – убийство “на коммерческой основе” российского банкира Кивелиди и его секретарши (которая пошла следом в качестве этакого "collateral damage") в 1995 году. В том случае как раз и использовался один из препаратов группы "Новичок".

Да, могу принять, Россия и ее официальные структуры могли после развала "совка" и не производить "Новичок" как препарат, но то, что работы в этом направлении не прекратились, а продолжались, в этом у меня нет никаких сомнений. И продолжались как раз в России. Именно российские "ученые" сподобились не только произвести целую "линейку" смертельных препаратов на основе "Новичка", но и гораздо улучшили боевые показатели, эффективность и прочие "ТТХ", в частности, делающие их "изобретения" практически неизлечимыми и невозможными для выявления остатков препарата в человеческом организме ввиду стремительного распада остатков токсина.

Могли бы такие препараты изобрести где-либо еще? Не знаю, поэтому не буду пытаться рассуждать.

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Могли бы некоторые "образцы" препаратов оказаться в чужих руках – например, каким-то "чудесным" образом незаметно улетучиться из совершенно секретных лабораторий, которые подлежат охране с таким же режимом, как и радиоактивные элементы? Теоретически такое могло случиться – как-никак, но Россия такая интересная страна, в которой все можно продать и купить. Тереза Мэй в самом начале случившегося британо-российского напряга, еще прямо никак не обвиняя Россию, фактически предоставила российским властям этакую лазейку – либо токсин был применен по приказу или с ведома государства, либо государство утратило контроль над столь опасными препаратами, допустив их утечку в руки криминальных элементов, связанных с организованной преступностью. Какова была немедленная ответная реакция России на предложение Мэй? Сразу же тупо стали "быковать": "Нет, это не мы!" И какой тут же сразу начался вой по всем центральным российским ТВ-каналам! Не знаю, имеете ли вы возможность лицезреть их, но у меня такая возможность есть, так что "наслаждаюсь по полной программе!" Какую могу провести параллель – как и в деле Литвиненко, и в деле с "самоповешением" Березовского, так и тут российские щелкоперы по-быстрому подсуетились и начали отрицать очевидные факты, включая и тот, что Россия якобы вообще не имеет никакого отношения к группе токсинов "Новичок", потому как таких препаратов "никогда в России не разрабатывалось!". Как уже отмечал, доля правды тут есть, но всего лишь доля, очень маленькая.

Следующий момент – относительно того, а мог бы этот препарат оказаться в руках "мафии"? Если считать мафией сращивание напрочь коррумпированных структур самой высшей российской власти и спецслужб России с российской бизнес-элитой и откровенными бандюгами, так все нынешнее российское государство и есть эта самая "мафия". Тут я полностью согласен с покойным Литвиненко, который как раз такой и считал, к сожалению, всю Россию. На мой личный взгляд, ничего не изменилось за все прошедшие годы, ситуация стала даже еще хуже. Потому как российские спецслужбы фактически не просто влезли во все коммерческие, банковские и околокриминальные структуры в России, но и сами являются неотъемлемой частью этой государственно-мафиозной системы.

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Еще одно замечание, теперь уж основанное на моих личных познаниях и опыте. Мне достоверно известно, что российские спецслужбы убивают, занимаются так называемыми "внесудебными расправами". Причем не только "международных террористов" либо лиц, непосредственно с ними связанных (в соответствии с соответствующим законом в этой области, принятым Государственной Думой и утвержденной президентом РФ в 2006 году). Потому как, согласно тем сведениям, что мне удалось получить, в последние несколько лет российские спецслужбы негласно распространили действие этого резинового закона, фактически адаптировав его в отношении любого человека на земле – кого они по тем или иным "критериям" определили в число либо "предателей", либо ненавистных политических врагов, либо просто "представляющих опасность государственным интересам" России (читай: Путина и его ближайшего окружения).

Не кажется ли вам, что в настоящих условиях Россия скатывается обратно к сталинским временам, когда любого человека можно было "приговорить" и пустить "в расход" по прихоти той или иной сволочи, по любому доносу. Присмотритесь к тому, что сейчас в действительности происходит в России! Там же царит полный "государственный беспредел", который жирно смазан развесистой лапшой о "демократии", "соблюдении человеческих ценностей" и "желании полной интеграции в мировое сообщество", а на деле же там процветают коррупция, причем на самом что ни на есть высшем государственном уровне, несоизмеримое несоответствие между тем, как живет околокремлевская элита и их прилипалы на местах, и удручающим обнищанием основной массы населения; агрессивная внешняя политика России. Последние события в Солсбери, на мой взгляд, и занятая Россией позиция этакого международного нигилизма (отрицания – отрицания очевидных фактов, почти как в незабвенном творении "Отцы и дети") являются отражением наполеоновских амбиций нынешнего кремлевского руководства, которые неизбежно ведут к мировой войне. Опять-таки, мое личное мнение.

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Когда случилась попытка убийства Скрипаля и его дочери? На следующий день после того, как Юлия приехала навестить отца в Англию. Заметьте, именно на следующий день – не раньше, не после ее отъезда обратно в Россию. Допустим, Скрипаля хотели травануть либо местные "товарищи"-англичане, либо, например, жутко "коварные" заокеанские американские коллеги. Нужно ли было такой огород городить? В том плане, что ждать приезда дочери? На фига иметь дополнительную головную боль, да ко всему прочему в ее лице иметь возможного дополнительного свидетеля, которого тоже придется "мочить"? Что, англичане и/или американцы не были в курсе, где Скрипаль обитает в Англии? Это же смешно.

Какая-то "третья" сторона? Опять-таки очень маловероятно. Чем жил Скрипаль после того, как его обменяли в 2010 году, мне неизвестно. Более того, о его существовании я вообще не знал до недавних событий. Могу предположить, что, как и у многих живущих в Англии эмигрантов-выходцев из "совка", жизнь у него была далеко не сладкой, скорее всего, приходилось крутиться, чтобы выживать. Не стал бы также говорить так уверенно, что его бывшие боссы из местной Ми-6 его сильно тут опекали и заботились о нем. Кому нужен сгоревший шпион? Тут далеко не как в России: тем, кто провалился, не вручают орденов из рук Путина и не устраивают их на халявные должности в солидные околокремлевские банки и компании. Уверен, что, живя в Англии, Скрипаль не жировал.

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Между тем, весь тот пропагандистский мусор, который сейчас широким потоком потек с российских телеканалов, всячески стараясь очернить его, является преднамеренно спланированной акцией, причем спланированной не вчера или сегодня, а заранее. Точно такое же наблюдал, когда случилось "самоубийство" Березовского, когда очень ко времени в Лондоне оказались все основные российские ТВ-презенторы, и как сладенько в унисон и брызжа от удовольствия слюной, как вурдалаки, они принялись голосить о том, что Березовского "завалили" британские спецслужбы. Или как подобное же имело место быть с Литвиненко, которого сразу попытались обвинить чуть ли не во всех смертных грехах, включая и то, что Литвиненко "вляпался в нелегальную торговлю полонием". Точно такой же вой творится и сейчас – слышал уже неоднократно аналогичную "версию" о том, что Скрипаль сам "участвовал" в каких-то темных делишках с "покупкой-продажей токсинов", на чем "и погорел". И после всего сказанного, как вы думаете, на кого больше всего ложится подозрений? Как гласит известная русская поговорка, "На воре и шапка горит". Потому как уж так повелось, что тот, кто сильнее всех орет, и оказывается по самое не хочу замазанным.

Так что я уверен, что, кроме России, в этом деле, к сожалению, никого притянуть не получается.