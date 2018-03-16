Скрипаля отравили, чтобы предотвратить новые "предательства", – британские СМИ

Отравление бывшего офицера российского ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии остается в центре внимания британских СМИ.

Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для сайта "24".

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"Согласно одной из версий, российское государство распорядилось убрать шпиона, предавшего родину, чтобы продемонстрировать потенциальные риски тесных контактов с иностранными разведывательными агентствами", – предполагает британская The Guardian.

Говоря про россиян, издание добавляет:

Многие агенты, работающие в структурах, где их начальники не скрывают своей коррумпированности, соглашаются сотрудничать с дружелюбными иностранцами, которые предлагают деньги в обмен на секреты. Таким образом, демонстративное убийство предателя может служить предупреждением для всех офицеров, которые задумываются о том, не взять ли его в пример. Российские чиновники не раз предупреждали, что предателей так или иначе ждет печальный конец (...) однако необычным в нынешней ситуации стало то, что шпион стал мишенью уже после обмена. Одно из возможных объяснений – Скрипаля наказали за то, что он продолжал поддерживать связь с британской разведкой,

– заключает The Guardian.

Впрочем, BBC опровергает последнее предположение: "Считается, что Скрипаль был завербован британскими спецслужбами в 1990-е годы во время службы в ГРУ – Главное разведывательное управление Минобороны России. В то время он, вероятно, снабжал Британии секретную информацию, в том числе раскрывал личности других агентов, работающих за рубежом. Скрипаль покинул ГРУ около 2000 года, в 2004-м был арестован, а позже приговорен к тюремному заключению. После освобождения в 2010 году, в результате обмена шпионами, Скрипаля должны были допросить британские спецслужбы, однако пока мало признаков того, что он участвовал в серьезной оперативной работе", – говорится в публикации.

Далее издание пишет следующее: "Звучали предположения, что Скрипаль каким-то образом связан со знаменитым досье на Дональда Трампа, собранным бывшим сотрудником МИ-6 Кристофером Стилом. Однако источники, близкие к Orbis – компании Стила, – сказали BBC, что у них никогда не было контактов со Скрипалем. что же остается в качестве возможного мотива?"

"Возможно, месть. Месть тому, кого бывшие коллеги из ГРУ безусловно могли считать предателем за передачу секретных данных МИ-6. А также, возможно, послание тем, кто подумывает заняться тем же. Послание состоит в том, что в один прекрасный день Россия придет за тобой, где бы ты ни был. Это тема, к которой периодически возвращается Владимир Путин, будучи бывшим сотрудником спецслужб. Хотя случай Скрипаля отличается от других подобных – он был формально помилован и освобожден в результате обмена шпионами. А убивать кого-то после обмена противоречит законам спецслужб. Хотя это может быть правдой. При Путине Россия продемонстрировала готовность расширить границы того, что раньше считалось приемлемым", – отмечает BBC.

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Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году, вскоре после прибытия в Великобританию, умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.