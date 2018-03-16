Скрипаля отруїли, аби запобігти новим "зрадам", – британські ЗМІ

Отруєння колишнього офіцера російського ГРУ Сергія Скрипаля, а також його доньки Юлії залишається в центрі уваги британських ЗМІ.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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"Згідно з однією з версій, російська держава розпорядилася прибрати шпигуна, що зрадив батьківщину, аби продемонструвати потенційні ризики тісних контактів з іноземними розвідувальними агентствами", – припускає британська The Guardian.

Говорячи про росіян, видання додає:

Багато агентів, що працюють в структурах, де їхні начальники не приховують своєї корумпованості, погоджуються співпрацювати з доброзичливими іноземцями, які пропонують гроші в обмін на секрети. Таким чином, демонстративне вбивство зрадника може служити попередженням для всіх офіцерів, які замислюються про те, чи не взяти його за приклад. Російські чиновники не раз попереджали, що на зрадників так чи інакше чекає сумний кінець (…) Однак незвичайним в нинішній ситуації стало те, що шпигун став мішенню вже після обміну. Одне з можливих пояснень – Скрипаля покарали за те, що він продовжував підтримувати зв'язок з британською розвідкою,

– робить висновок The Guardian.

Втім, BBC спростовує останнє припущення: "Вважається, що Скрипаль був завербований британськими спецслужбами в 1990-ті роки під час служби в ГРУ – Головному розвідувальному управлінні Міноборони Росії. У той час він, ймовірно, постачав Британії секретну інформацію, в тому числі розкривав особистості інших агентів, що працюють за кордоном. Скрипаль покинув ГРУ близько 2000 року, в 2004-му був заарештований, а пізніше засуджений до тюремного ув'язнення. Після звільнення в 2010 році в результаті обміну шпигунами Скрипаля повинні були допитати британські спецслужби, однак поки мало ознак того, що він брав участь в серйозній оперативній роботі", – йдеться у публікації.

Далі видання пише про таке: "Звучали припущення, що Скрипаль якимось чином пов'язаний зі знаменитим досьє на Дональда Трампа, зібраним колишнім співробітником МІ-6 Крістофером Стілом. Однак джерела, близькі до Orbis – компанії Стіла, – сказали BBC, що у них ніколи не було контактів зі Скрипалем. То що ж залишається в якості можливого мотиву?"

"Можливо, помста. Помста тому, кого колишні колеги з ГРУ безумовно могли вважати зрадником за передачу секретних даних МІ-6. А також, можливо, послання тим, хто подумує зайнятися тим же. Послання полягає в тому, що в один прекрасний день Росія прийде за тобою, де б ти не був. Це тема, до якої періодично повертається Володимир Путін, будучи колишнім співробітником спецслужб. Хоча випадок Скрипаля відрізняється від інших подібних – він був формально помилуваний і звільнений в результаті обміну шпигунами. А вбивати когось після обміну суперечить неписаним законам спецслужб. Хоча це може бути правдою. При Путіні Росія продемонструвала готовність розширити межі того, що раніше вважалося прийнятним", – зауважує BBC.

Детальніше читайте у публікації: Скрипаль та світова "музика": реакція Заходу на отруєння шпигуна

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.