20:40
16 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-3°C
-1°C -9°C
  • субота
    -2°C -9°C
  • неділя
    -7°C -11°C
  • понеділок
    -6°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля
22:27, 15 березня
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, 15 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Скрипаля отруїли, аби запобігти новим "зрадам", – британські ЗМІ

579 Читать новость на русском
Колишнього офіцера російського ГРУ Сергія Скрипаля отруїли у Британії
Колишнього офіцера російського ГРУ Сергія Скрипаля отруїли у Британії / Колаж 24 Канал

Отруєння колишнього офіцера російського ГРУ Сергія Скрипаля, а також його доньки Юлії залишається в центрі уваги британських ЗМІ.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

Читайте також: Цього недостатньо: західні ЗМІ про відповідь Британії на отруєння Скрипаля та наслідки для Росії

"Згідно з однією з версій, російська держава розпорядилася прибрати шпигуна, що зрадив батьківщину, аби продемонструвати потенційні ризики тісних контактів з іноземними розвідувальними агентствами", – припускає британська The Guardian.

Говорячи про росіян, видання додає:

Багато агентів, що працюють в структурах, де їхні начальники не приховують своєї корумпованості, погоджуються співпрацювати з доброзичливими іноземцями, які пропонують гроші в обмін на секрети. Таким чином, демонстративне вбивство зрадника може служити попередженням для всіх офіцерів, які замислюються про те, чи не взяти його за приклад. Російські чиновники не раз попереджали, що на зрадників так чи інакше чекає сумний кінець (…) Однак незвичайним в нинішній ситуації стало те, що шпигун став мішенню вже після обміну. Одне з можливих пояснень – Скрипаля покарали за те, що він продовжував підтримувати зв'язок з британською розвідкою,
– робить висновок The Guardian.

Втім, BBC спростовує останнє припущення: "Вважається, що Скрипаль був завербований британськими спецслужбами в 1990-ті роки під час служби в ГРУ – Головному розвідувальному управлінні Міноборони Росії. У той час він, ймовірно, постачав Британії секретну інформацію, в тому числі розкривав особистості інших агентів, що працюють за кордоном. Скрипаль покинув ГРУ близько 2000 року, в 2004-му був заарештований, а пізніше засуджений до тюремного ув'язнення. Після звільнення в 2010 році в результаті обміну шпигунами Скрипаля повинні були допитати британські спецслужби, однак поки мало ознак того, що він брав участь в серйозній оперативній роботі", – йдеться у публікації.

Далі видання пише про таке: "Звучали припущення, що Скрипаль якимось чином пов'язаний зі знаменитим досьє на Дональда Трампа, зібраним колишнім співробітником МІ-6 Крістофером Стілом. Однак джерела, близькі до Orbis – компанії Стіла, – сказали BBC, що у них ніколи не було контактів зі Скрипалем. То що ж залишається в якості можливого мотиву?"

"Можливо, помста. Помста тому, кого колишні колеги з ГРУ безумовно могли вважати зрадником за передачу секретних даних МІ-6. А також, можливо, послання тим, хто подумує зайнятися тим же. Послання полягає в тому, що в один прекрасний день Росія прийде за тобою, де б ти не був. Це тема, до якої періодично повертається Володимир Путін, будучи колишнім співробітником спецслужб. Хоча випадок Скрипаля відрізняється від інших подібних – він був формально помилуваний і звільнений в результаті обміну шпигунами. А вбивати когось після обміну суперечить неписаним законам спецслужб. Хоча це може бути правдою. При Путіні Росія продемонструвала готовність розширити межі того, що раніше вважалося прийнятним", – зауважує BBC.

Детальніше читайте у публікації: Скрипаль та світова "музика": реакція Заходу на отруєння шпигуна

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля ЗМІ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще
сьогодні, 20:00 Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще "под прицелом"
Іван Яковина 150
Параліміпада-2018: усі медалі України
сьогодні, 18:00 Параліміпада-2018: усі медалі України
1147
Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?
сьогодні, 17:01 Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?
Андрій Воропаєв 3927
Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
сьогодні, 16:01 Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
Юліана Вінтюк 954
Військовий заколот чи політичні розбірки: як Савченко пов'язана із терористами Донбасу
сьогодні, 15:01 Військовий заколот чи політичні розбірки: як Савченко пов'язана із терористами Донбасу
Олексій Чибісов 3182
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук