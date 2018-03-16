Скрипаль и мировая "музыка": реакция Запада на отравление шпиона

Дело об отравлении Сергея Скрипаля стало той последней каплей, из-за которой лопнет "евроатлантическое терпение".

Такое мнение высказал политэксперт Михаил Подоляк. "Вчерашнее отошло на второй план. Государственная допинговая программа с итоговым разгоном московской лаборатории и массовым изгнанием из спорта ru-атлетов, формирование глобальной сети киберботов и распространителей гибридных новостей, внутренний отказ от суверенной демократии и даже циничный отбор соседских территорий с последующими массовыми убийствами в Сирии вызвали разве что классическое европейское "нельзя отказываться от диалога с россиянами", – пишет Подоляк в Facebook.

"И вот, наконец, последняя капля, которая таки переполнила море евроатлантического терпения (...). Еще вчера в той же Британии было полно "полезных идиотов", которые вкусно жрали российские деньги и слащаво рассказывали о великой русской миссии. Сейчас же пришло понимание, что нынешняя Россия – это нечто инфернальное и такое, что находится за чертой", – продолжает эксперт.

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Похоже, что автор прав и на этот раз инцидент с отравлением экс-соотечественника не сойдет России с рук. По крайней мере, в Британии об этом говорят на самом высоком уровне.

За отравление Скрипаля ответственность несет Россия – Мэй

Ответственность за отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия – с таким заявлением в понедельник, 12 марта выступила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй. Премьер пообещала членам парламента, что предложит в ближайшее время жесткие меры в ответ на действия Москвы. Отвечая на реплики парламентариев о необходимости "сдерживания России", Тереза ​​Мэй неоднократно заявляла: ни у кого не должно быть сомнений, что дальнейшие отношения с Россией в прежнем формате – невозможны.

Абсолютно точно установлено, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного назначения, тип которого был разработан в России. Он относится к группе нервно-паралитических веществ под названием "Новичок". Исходя из того, что это вещество было распознано ведущими мировыми экспертами, исходя из того, что мы знаем, что Россия ранее производила это вещество и может его использовать и сейчас, исходя из предыдущих случаев, когда Россия совершала спонсируемые государством убийства, и исходя из нашего представление о том, что Россия рассматривает перебежчиков как легитимную цель для убийства, правительство пришло к выводу о высокой вероятности того, что именно Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипалей,

– заявила Тереза ​​Мэй.

Между тем во вторник в полночь истек срок ультиматума, в течение которого Москва должна была объяснить, как секретное химическое вещество попало на британскую территорию и было использовано для отравления. Поскольку никаких вменяемых объяснений предоставлено так и не было, Великобритания объявила о введении собственных санкций в отношении Кремля. В частности, страна намерена выслать 23 российских дипломатов, что также анонсировала британская премьер. Мэй отметила, что эта высылка станет крупнейшей за последние 30 лет и "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы", – цитирует чиновницу "Европейская правда".

С трибуны британского парламента премьер Тереза ​​Мэй прямо обвинила Россию в покушении на жизнь Скрипаля и его дочери. А также рассказала про шаги, к которым будет прибегать ее страна

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Россия продолжает быть силой дестабилизации – Тиллерсон

Кроме этого, по словам главы правительства, приостанавливаются все дипломатические контакты на высоком уровне, в том числе отменяется приглашение главы МИД РФ Сергея Лаврова посетить Лондон. Премьер сообщила о введении усиления проверок в Британии частных рейсов из РФ, усиление проверок на таможне и замораживание российских государственных активов, если будет установлено, что их владельцы угрожают безопасности страны или британским гражданам.

Для этих людей или их денег в нашей стране нет места,

– сказала Мэй.

Премьер также объявила, что на Чемпионат мира по футболу в России не поедут британские чиновники или члены королевской семьи.

Между тем Соединенные Штаты выразили согласие с Великобританией, которая предполагает, что Россия несет ответственность за отравление Скрипаля. Об этом говорится в официальном заявлении Рекса Тиллерсона (недавно уволенного с должности главы Госдепа США), которое появилось на сайте ведомства. "Мы возмущены тем, что Россия, как представляется, опять втянута в такое поведение. От Украины до Сирии – а теперь и Великобритании – Россия продолжает быть безответственной силой дестабилизации в мире, которая действует открыто, пренебрегая суверенитетом других государств и жизнями их граждан ( ...) мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши действия в ответ", – заявил Тиллерсон.

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Солидарность с Британией выразил и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Использование любого нервно-паралитического средства является ужасным и совершенно неприемлемым", – заявил он.

Соединенное Королевство – очень ценный союзник, и этот инцидент вызывает большое беспокойство НАТО. НАТО поддерживает связь с властями Великобритании по этому вопросу,

– цитирует слова генсека Североатлантического альянса издание Politico.

Вечером 14 марта Великобритания созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где представитель России вполне ожидаемо опроверг причастность его государства к совершенному преступлению, а западные медиа тем временем строили версии относительно того, кому могло понадобиться убийство Сергея Скрипаля.

Месть или предупреждение?

"Согласно одной из версий, российское государство распорядилось убрать шпиона, который предал родину, чтобы продемонстрировать потенциальные риски тесных контактов с иностранными разведывательными агентствами", – предполагает британская The Guardian.

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Говоря о россиянах, издание добавляет: "Многие агенты, работающие в структурах, где их начальники не скрывают своей коррумпированности, соглашаются сотрудничать с дружелюбными иностранцами, которые предлагают деньги в обмен на секреты. Таким образом, демонстративное убийство предателя может быть предупреждением для всех офицеров, которые задумываются о том, не взять ли его в пример. Российские чиновники не раз предупреждали, что предателей так или иначе ждет печальный конец. (...) Однако необычным в нынешней ситуации стало то, что шпион стал мишенью уже после обмена. Одно из возможных объяснений – Скрипаля наказали за то, что он продолжал поддерживать связь с британской разведкой", – делает вывод The ​​Guardian.

Впрочем, BBC опровергает последнее предположение. "Считается, что Скрипаль был завербован британскими спецслужбами в 1990-е годы во время службы в ГРУ – Главное разведывательное управление Минобороны России. В то время он, вероятно, снабжал Британии секретную информацию, в том числе раскрывал личности других агентов, работающих за рубежом. Скрипач покинул ГРУ около 2000 года, в 2004-м был арестован, а позже приговорен к тюремному заключению. После освобожден в 2010 году в результате обмена шпионами Скрипаля должны были допросить британские спецслужбы, однако пока мало признаков того, что он участвовал в серьезной оперативной работе", – говорится в публикации.

Сергей Скрипаль в 2004-м был арестован, осужден, но затем помилован при обмене шпионами. С того времени он живет в Великобритании

Далее издание пишет следующее: "Звучали предположения, что Скрипаль каким-то образом связан со знаменитым досье на Дональда Трампа, собранным бывшим сотрудником МИ-6 Кристофером Стилом. Однако источники, близкие к Orbis – компании Стила, – сказали BBC, что у них никогда не было контактов со Скрипалем. Так что же остается в качестве возможного мотива?"

Возможно, месть. Месть тому, кого бывшие коллеги из ГРУ безусловно могли считать предателем за передачу секретных данных МИ-6. А также, возможно, послание тем, кто подумывает заняться тем же. Послание состоит в том, что в один прекрасный день Россия придет за тобой, где бы ты ни был. Это тема, к которой периодически возвращается Владимир Путин, будучи бывшим сотрудником спецслужб. Хотя случай Скрипаля отличается от других подобных – он был формально помилован и освобожден в результате обмена шпионами. А убивать кого-то после обмена противоречит неписаным законам спецслужб. Хотя это может быть правдой. При Путине Россия продемонстрировала готовность расширить границы того, что раньше считалось приемлемым,

– говорится в статье BBC.

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У Скрипаля был "предшественник"?

Весьма интересный материал разместило также издание The Times. В нем говорится о некоем Владимире Пасечнике, "эксперта по бактериологическому оружию, который был одним из самых ценных кадров СССР, и который провел последние 12 лет своей жизни, залегши на дно в Солсбери. Он был убежден, что КГБ убьет его". "До того, как Пасечник переметнулся на сторону противника в 1989 году, западная разведка плохо представляла себе масштаб советской программы разработок биологического оружия. Он раскрыл сеть лабораторий, где 10 тысяч ученых и техников работали над способами распространения болезней во время второй волны атак после нанесения ядерного удара", – рассказывает газета.

Лаборатории располагались в СССР от Санкт-Петербурга до Новосибирска и производили тысячи литров возбудителей биологического оружия. Заводы, производили боеприпасы, модифицировали ракеты, чтобы они могли распространять сибирскую язву, вирус Эбола и оспу. В своей собственной лаборатории Пасечник занимался разработкой штамма чумы.

Его побег стал одним из крупнейших прорывов в разведке того времени. Позже он заявлял, что совесть не позволяла ему больше это терпеть. Не попрощавшись со своей семьей в Санкт-Петербурге, Пасечник бежал в Великобританию за несколько недель до падения Берлинской стены и передал всю имеющуюся у него информацию британской разведке, а затем работал на предприятии военных разработок Великобритании в Портон-Дауни, пригороде Солсбери.

На фото – Владимир Пасечник, эксперт по бактериологическому оружию, бежавший из СССР в Великобританию в 1989 году. Его сын – после случая со Скрипалем – сомневается, что отец умер собственной смертью

В 2001 году у Пасечника случился инсульт, ему было 64 года. Он умер в больнице через три недели после того, как попал туда с головокружением и головной болью (...). Владимир Пасечник похоронен в Шрютоне. Его сын хочет добиться эксгумации тела отца для проведения токсикологической экспертизы. Он принимает во внимание, что перебежчики не бессмертны, но отравление другого россиянина в том же городе пробудило у него подозрения. "Если рассматривать все случаи отдельно, вы никогда не увидите полную картину", – говорит он.

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Вместо финала

Между тем разработчик яда – российский химик Вил Мирзаянов, который эмигрировал в США – считает, что Скрипаль и его дочь обречены на смерть. Создать "Новичок" могла только Россия, которая никогда бы не выдала его формулу. В советское время даже сам факт разработки этого ядовитого вещества держался в секрете, говорит Мирзаянов. Поэтому если Скрипаля отравили "Новичком", то за этой атакой или действительно стоят российские власти, или Россия потеряла контроль над ядом, который мог попасть в чужие руки, сообщает "Немецкая волна".

Мирзаянов, который по собственному признанию много лет тестировал и улучшал "Новичок", как никто другой знает, какое влияние этот яд оказывает на организм человека. По его словам, он "не менее в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Десять граммов этого яда – это уже большая концентрация, и всего двух граммов было бы достаточно, чтобы убить 500 человек, пояснил ученый.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли. Это пытки. Это абсолютно неизлечимо,

– рассказал Мирзаянов.

"У отравленных этим веществом нет никаких шансов на выздоровление. И если Сергей и Юлия Скрипали выживут, они останутся инвалидами, отметил химик", – передает "Немецкая волна".

Что же касается российских медиа, то они, конечно, отрицают любую причастность своего государства к совершенному преступлению. Так, в частности, "Московский комсомолец" пишет о том, что главной мишенью была Юлия, а не Сергей Скрипаль – девушку, мол, отравила потенциальная свекровь, которая не хотела ее брака со своим сыном. Однако для обычной бытовой драмы путь сведения счетов с помощью сверхсекретного вещества выглядит слишком сложным. И, откровенно говоря, совсем неправдоподобным.

По мнению российских медиа, Юлию Скрипаль могла отравить потенциальная свекровь

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