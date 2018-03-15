Как теракт России против Великобритании изменит мир: мнение международника

Бывший российский разведчик Скрипаль может стать тем триггером, когда наконец российская угроза на Западе начнет восприниматься серьезно. И мир перейдет в фазу новой холодной войны.

Об этом сайту "24" рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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Как отмечает эксперт, кроме высылки 23 российских дипломатов, Великобритания заморозит любые активы, в отношении которых будет подозрение, что они способствуют недружественным действиям на ее территории – причем государственные, не олигархические активы. Также будут закрыты росСМИ, будут проверяться все частные самолеты из России в особом режиме. Таможне дано указание все грузы из России проверять по всей строгости. Это, отмечает Друзенко – целый комплекс беспрецедентных мер против России после развала СССР.

По убеждению специалиста, Запад консолидируется, и доказательством этого является заседание Совбеза ООН, которое было срочно созвано по инициативе Британии.

Запад консолидирует очень жесткую позицию в отношении России, фактически обвинив Москву в использовании боевого оружия на территории суверенного государства. США и Британия четко заявили, что Россия несет ответственность за отравление. Мы видим в черчильських традициях здоровую дипломатию Запада,

– замечает Геннадий Друзенко.

Скрипаль, говорит юрист, может стать современным австрийским эрцгерцогом Фердинандом, из-за убийства которого и началась Первая мировая война.

"С одной стороны, такая консолидированная позиция Запада, в частности администрации Трампа, с другой, наглое вызывающее поведение России, говорит, что Скрипаль может стать тем триггером, когда наконец российская угроза начнет восприниматься серьезно. И Запад не спустит все на тормозах, займет жесткую дипломатическую и экономическую позицию", – отмечает Друзенко.

В то же время, как подчеркивает эксперт, это урок для Украины. Ведь при покушении на двух своих граждан Великобритания в тот же день созывает Совбез ООН и принимает демонстративные и жесткие меры против России. Украина в результате войны с Россией потеряла 10 тысяч граждан. А у нас до сих пор работает посольство России, их СМИ и тому подобное.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом.

В качестве наказания за отравление Скрипаля, за которым "или непосредственно, или опосредованно" стоит Москва, 23 российских дипломатов высылают из Великобритании. Мэй назвала это крупнейшей односторонней высылкой за 30 лет.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.