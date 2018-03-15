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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Як теракт Росії проти Великобританії змінить світ: думка міжнародника

2486 Читать новость на русском
Захід нарешті почне серйозно сприймати російську загрозу
Захід нарешті почне серйозно сприймати російську загрозу / УНІАН

Колишній російський розвідник Скрипаль може стати тим тригером, коли нарешті російська загроза на Заході почне сприйматися серйозно. І світ перейде в фазу нової холодної війни.

Про це сайту "24" розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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Як зазначає експерт, крім вислання 23 російських дипломатів, Великобританія заморозить будь-які активи, щодо яких буде підозра, що вони сприяють недружнім діям на її території – причому державні, не олігархічні активи. Також будуть закриті росЗМІ, перевірятимуться всі приватні літаки з Росії в особливому режимі. Митниці дана вказівка всі вантажі з Росії перевіряти з усією суворістю. Це, наголошує Друзенко – цілий комплекс безпрецедентних заходів проти Росії після розвалу СРСР.

На переконання фахівця, Захід консолідується, і доказом цього є засідання Радбезу ООН, яке було терміново скликане за ініціативи Британії.

Захід консолідує дуже жорстку позицію щодо Росії, фактично звинувативши Москву у використанні бойової зброї на території суверенної держави. США і Британія чітко заявили, що Росія несе відповідальність за отруєння. Ми бачимо в черчильських традиціях здорову дипломатію Заходу,
– зауважує Геннадій Друзенко.

Скрипаль, говорить правник, може стати сучасним австрійським ерцгерцогом Фердинандом, через вбивство якого і почалася Перша світова війна.

"З одного боку, така консолідована позиція Заходу, зокрема адміністрації Трампа, з іншого, нахабна виклична поведінка Росії, говорить, що Скрипаль може стати тим тригером, коли нарешті російська загроза почне сприйматися серйозно. І Захід не спустить все на гальмах, займе жорстку дипломатичну і економічну позицію", – наголошує Друзенко.

Водночас, як підкреслює міжнародник, це урок для України. Адже при замаху на двох своїх громадян Великобританія в той же день скликає Радбез ООН і вживає демонстративних і жорстких заходів проти Росії. Україна в результаті війни з Росією втратила 10 тисяч громадян. А в нас досі працює посольство Росії, їхні ЗМІ тощо.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом.

Як покарання за отруєння Скрипаля, за яким "або безпосередньо, або опосередковано" стоїть Москва, 23 російських дипломатів висилають із Великобританії. Мей назвала це найбільшою односторонньої висилкою за 30 років.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини Росії Великобританія Новини України Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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