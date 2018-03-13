Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США

Госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен с должности Госсекретяря США. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

По словам президента США Дональда Трампа, Помпео "фантастически справляется" на новом месте работы. Он поблагодарил Тиллерсона за службу.

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Трамп также назвал нового руководителя ЦРУ, ею стала Джина Хаспел. Это первая женщина, которая возглавила разведывательное ведомство.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

Накануне, 12 марта, Тиллерсон заявил, что Россия будет нести ответственность за отравление двойного агента Сергея Скрипаля в английском Солсбери, и пообещал принять меры.

Ранее The Washington Post сообщал, что Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта. Однако причины такого решения неизвестны.

Кто такой Рекс Тиллерсон? Возглавлял Госдепартамент США с 20 января 2017 года, с тех пор как Трамп стал президентом. В прошлом он был руководителем нефтяной компании ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался. Слухи об отставке Тиллерсона ходили уже давно, в частности, в связи с серьезными разногласиями в позициях Трампа и руководителя американского внешнеполитического ведомства.



В российско-украинском конфликте Тиллерсон был на нашей стороне и всегда считал вопрос Украины приоритетным для США.