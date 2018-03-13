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Трамп звільнив Рекса Тіллерсона з посади держсекретаря США

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Тіллерсона з посади держсекретаря США
Тіллерсона з посади держсекретаря США / foreignpolicy.com

Держсекретар Рекс Тіллерсон звільнений з посади Держсекретяря США. Його місце займе директор ЦРУ Майк Помпео.

За словами президента США Дональда Трампа, Помпео "фантастично впорається" на новому місці роботи. Він подякував Тіллерсону за службу.

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Трамп також назвав нового керівника ЦРУ, нею стала Джина Хаспел. Це перша жінка, яка очолила розвідувальне відомство.

Напередодні, 12 березня, Тіллерсон заявив, що Росія буде нести відповідальність за отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля в англійському Солсбері, і пообіцяв вжити заходів.

Раніше The Washington Post повідомляв, що Трамп попросив Тіллерсона піти у відставку ще в п'ятницю, 9 березня. Однак причини такого рішенння невідомі.

Хто такий Рекс Тіллерсон? Очолював Держдепартамент США з 20 січня 2017 року, відтоді як Трамп став президентом. У минулому він був керівником нафтової компанії ExxonMobil і дипломатичною роботою ніколи не займався. Чутки про відставку Тіллерсона ходили вже давно, зокрема, у зв'язку із серйозними розбіжностями в позиціях Трампа і керівника американського зовнішньополітичного відомства.

У російсько-українському конфлікті Тіллерсон був на нашому боці і завжди вважав питання України пріоритетним для США.

Теги: Дональд Трамп Рекс Тіллерсон Новини США Новини політики
Джерело: 24 Канал
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