Великобритания планирует выделить средства для исследования химического оружия, – журналист

Сегодня, 15 марта, не первой новостью, связанной с карательными мерами в отношении России, стала история о высказывании британского министра обороны. Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон призвал Россию "уйти и замолчать".

Об этом в прямом эфире 24 Канала сообщил журналист "Радио Свобода" Олег Рац.

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Британский министр объявил о дополнительном вливании 48 миллионов фунтов стерлингов в развитие специального военного центра исследования химического оружия в местности "Портон-Даун". Именно специалисты этого центра помогли в определении нервно-паралитического вещества, которое было использовано для нападения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, кстати, родившегося в Киеве, и его дочери Юлии. Уильямсон заявил, что нет никаких сомнений, что нападение было совершено именно россиянами. И в этом контексте британский силовой министр отметил и определил поведение России как абсолютно позорное добавив "это абсолютно ужасно и жестоко, что Россия совершила в городе Солсбери, и Британия предоставила свой ответ на все это. Если откровенно, в этих условиях Россия просто должна уйти и замолчать".

С другой стороны сегодня, 15 марта, в Британии велись дебаты на всех возможных уровнях как политических, так и бытовых. Обсуждали именно тот ряд мер против России, который вчера в парламенте обнародовала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй,

– подчеркнул журналист.

Довольно враждебно эти мероприятия принял руководитель оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин. Его заявление в парламенте привело к поляризации в рядах его же партии. Корбин в довольно агрессивной манере спрашивал в парламенте консультировалось ли британское руководство и даже контактировало ли в расследовании о нападении на Скрипаля. Политик, известный не только своими левацкими взглядами, но и определенной симпатией к России, пытался узнать почему ее Величество не желает начать диалог с Кремлем. Однако стоит признать, что Корбин согласился, что следы нападения ведут к России.

Тем временем премьер-министр Тереза Мэй посетила город Солсбери, на юге Англии, где и произошло нападение с использованием нервно-паралитического вещества.

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Великобритания, Франция, Германия и США обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что единственным объяснением тому, что произошло в этом южно-английском городе, является роль России. Премьер Мэй также добавила, что на этот раз это произошло в Британии, однако это также могло произойти где угодно. Подписанты заявления выступают единым фронтом против подобного поведения Москвы.