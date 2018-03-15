Возможно усиление санкций против России, – посол Украины об отравлении Скрипаля

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко отметила, что возможно усиление санкций против России по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом она отметила в прямом эфире 24 Канала.

Она отметила, что доказательством того, что насколько Великобритания серьезно принимает происходящее, это как раз реакция правительства. Она наступила очень быстро и это действительно беспрецедентное мероприятие.

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"Я даже не говорю не столько о выселке 23 дипломатов, что практически является обычной практикой реакции в такой ситуации. Я больше говорю о том, что замораживаются все контакты на высоком уровне, отменяются приглашения МИД России Лаврову приезжать в Лондон, и главное – то, что правительству будут предоставлены полномочия расследовать и, в случае подтверждения, например, грязных денег, замораживать недвижимость или вести бизнес в Лондоне таким недобропорядочной бизнесменам", – прокомментировала посол Украины в Великобритании.

По ее словам, именно эти меры они могут пойти дальше. В случае обострения ситуации Великобритания может ожидать соответствующее усиление санкций

Она уверила, что между убийством Литвиненко и событиями сейчас есть существенная разница.

В сюжете упомянуто о применении нервно-паралитического вещества на территории суверенного государства, которое является членом НАТО. То есть это уже не просто заказное убийство,

– сказала посол Украины.

"Британцев очень сильно возмутила реакция РФ. Фактически россияне сами подлили масла в огонь, когда отказались предоставить какие-либо объяснения. И фактически в очень грубый способ отреагировали, сказав что они не обязаны предоставлять никаких объяснений и действовать симметрично", – заверила Галибаренко .

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом. В то же время глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Кто такой Сергей Скрипаль?

Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.