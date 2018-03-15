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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Можливе посилення санкцій проти Росії, – посол України про отруєння Скрипаля

18:50, сьогодні 616 Читать новость на русском

Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко зазначила, що можливе посилення санкцій проти Росії у справі про отруєння колишнього російської розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії.

Про це вона зазначила у прямому ефірі 24 Каналу.

Вона зазначила, що доказом того, що наскільки Британія серйозно приймає нинішні події, це якраз є реакція уряду. Вона настала дуже швидко і це насправді безпрецендентні заходи.

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"Я навіть не кажу не стільки про виселку 23 дипломатів, що практично є звичною практикою реакції в такій ситуації. Я більше кажу про те, що заморожуються всі контакти на високому рівні, скасовуються запрошення МЗС Росії Лаврову приїздити до Лондона, і головне – те, що уряду будуть надані повноваження розслідувати і, в разі підтвердження, наприклад, брудних грошей, заморожувати купівлю нерухомості або вести бізнес у Лондоні таким недобропорядним бізнесменам", – прокоментувала посол України у Великобританії.

За її словами, саме ці заходи вони можуть піти далі. У разі загострення ситуації Великобританія може очікувати на відповідне посилення санкцій

Вона зпевнила, що між вбивством Литвиненка і подіями зараз є суттєва різниця.

У сюжеті згадано про застосування нервово-паралітичної речовини на території суверенної держави, яка є членом НАТО. Тобто це вже не просто замовне вбивство,
– сказала посол України.

"Британців дуже сильно обурила реакція РФ. Фактично росіяни самі підлили масла у вогонь, коли відмовилися надати будь-які пояснення. І фактично в дуже брутальний спосіб відреагували, сказавши що вони не зобов’язані надавати жодних пояснень і діятимуть симетрично", – запевнила Галібаренко.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом. Натомість глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини Росії Великобританія Новини України Отруєння Сергія Скрипаля Санкції отруєння
Джерело: 24 Канал
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