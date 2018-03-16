Любое слабое противодействие России приведет к катастрофе в ближайшее время, – эксперт

От аннексии Крыма до отравления Сергея Скрипаля в Солсбери Путин ведет гибридную войну против Запада. В течение последних четырех лет большая часть европейских стран отрицала масштабы тех вызовов, которые бросала Москва. Однако чем быстрее лидеры ЕС и США осознают, что гибридная война уже существует между Россией и демократическим миром, тем быстрее найдется общее решение этой проблемы.

Одна из ключевых задач, который встанет перед западными правительствами, – убедить общественность, что серьезность ситуации с Россией и угрозами, которые она несет, требует определенных жертв, а любой слабый ответ на ее действия приведет к катастрофе в ближайшее время, пишет научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

Путин ведет войну, совершая атаки в мириадах различных направлений и одновременно тщательно сохраняя видимость правдоподобного отрицания, оставляя своих жертв частично парализованными и не способными дать отпор врагу, которого они не могут окончательно разоблачить. Главе Кремля удается действовать подобным образом, потому что фактически никто из западных политиков не признает обострения российской враждебности вотношении мира эры пост-холодной войны. Никто не верит в готовность Путина продолжать агрессию, поясняет журналист.

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Между тем не существует и намеков на то, что Россия изменит свой курс, пока ее не заставят. Наоборот, каждый непроверенный приступ агрессии ведет к новой эскалации, а то, что началось 4 года назад в Украине, сейчас распространяется в Европе и Северной Америке, продолжает эксперт.

Поэтому каждая слабость и уязвимость Запада – это часть кремлевской игры, повод для наступательной операции. Этнические, религиозные, политические и сепаратистские тенденции там только приветствуют и при случае усиливают. Угроза появления "маленьких зеленых человечков" на Балканах или в Прибалтике остается очень актуальной. Это лишь вопрос времени, – осуществить в одной из стран ЕС массивную кибератаку с последующим разрушительным эффектом инфраструктуры, как это было в Украине. И тогда, когда недавние события в Великобритании напоминают об очевидной готовности России использовать ядерное оружие против населения,

– предостерегает Дикинсон.

Единственный способ остановить гибридную войну, которую ведет Россия, – это выиграть ее, уверен автор статьи. Сейчас Запад имеет все необходимые инструменты, чтобы обуздать Кремль, но ему остро не хватает политической воли и механизмов единства. Первый шаг в этом направлении м формирование международного консенсуса о необходимости объединения против гибридной военной кампании России, акцентирует внимание аналитик.

"Никто не хочет объявлять войну России, но цена агрессии Кремля должна резко возрасти. Стоит постепенно отключать Москву от системы международных финансов и одновременно атаковать российские активы на Западе, размывая таким образом линии между государством и "внегосударственными актерами" – то есть, вести себя именно так, как это сейчас делает Россия. К мерам противодействия следует отнести и расширение международных инициатив, таких как "список Магнитского", и движение к уменьшению зависимости Европы от российского газа, даже если это приведет к значительным экономическим издержкам. Сюда же входит борьба с дезинформацией в соцсетях, и, безусловно, бойкот таких цирков пропаганды, как Чемпионат мира по футболу-2018", – заключает международный эксперт.

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