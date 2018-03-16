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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Будь-яка слабка протидія Росії призведе до катастрофи найближчим часом, – експерт

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Експерт пояснив, як виграти гібридну війну проти Росії
Експерт пояснив, як виграти гібридну війну проти Росії / Фото з відкритих мереж

Від анексії Криму до отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері Путін веде гібридну війну проти Заходу. Протягом останніх чотирьох років більша частина європейських країн заперечувала масштаби тих викликів, які кидала Москва. Однак чим швидше лідери ЄС і США усвідомлять, що гібридна війна вже існує між Росією і демократичним світом, тим швидше знайдеться спільне вирішення цієї проблеми.

Одне з ключових завдань, яке постане перед західними урядами, – переконати громадськість, що серйозність ситуації із Росією та загрозами, які вона несе, вимагає певних жертв, а будь-яка слабка відповідь на її дії призведе до катастрофи найближчим часом, пише науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Путін веде війну, здійснюючи атаки в міріадах різних напрямків і одночасно ретельно зберігаючи видимість правдоподібного заперечення, залишаючи своїх жертв частково паралізованими і не здатними дати відсіч ворогу, якого вони не можуть остаточно викрити. Главі Кремля вдається діяти подібним чином, тому що фактично ніхто із західних політиків не визнає загострення російської ворожості щодо світу ери пост-холодної війни. Ніхто не вірить у готовність Путіна продовжувати агресію, пояснює журналіст.

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Тим часом не існує і натяків на те, що Росія змінить свій курс, поки її не змусять. Навпаки, кожен неперевірений напад агресії веде до нової ескалації, а те, що почалося 4 роки тому в Україні, зараз поширюється в Європі і Північній Америці, продовжує експерт.

Тому кожна слабкість і вразливість Заходу – це частина кремлівської гри, привід для наступальної операції. Етнічні, релігійні, політичні та сепаратистські тенденції там тільки вітають і при нагоді підсилюють. Загроза появи "маленьких зелених чоловічків" на Балканах або у Прибалтиці залишається дуже актуальною. Це лише питання часу – здійснити в одній з країн ЄС масивну кібератаку з подальшим руйнівним ефектом інфраструктури, як це було в Україні. І тоді, коли нещодавні події у Великій Британії нагадують про очевидну готовність Росії використовувати ядерну зброю проти населення,
– застерігає Дікінсон.

Єдиний спосіб зупинити гібридну війну, яку веде Росія, – це виграти її, впевнений автор статті. Зараз Захід має всі необхідні інструменти, щоб приборкати Кремль, але йому гостро не вистачає політичної волі і механізмів для єдності. Перший крок у цьому напрямку – формування міжнародного консенсусу про необхідність об'єднання проти гібридної військової кампанії Росії, акцентує увагу аналітик.

"Ніхто не хоче оголошувати війну Росії, але ціна агресії Кремля повинна різко зрости. Варто поступово відключати Москву від системи міжнародних фінансів і одночасно атакувати російські активи на Заході, розмиваючи таким чином лінії між державою і "позадержавними акторами" – тобто, поводитися саме так, як це зараз робить Росія. До заходів протидії варто віднести і розширення міжнародних ініціатив, таких як "список Магнітського", і рух до зменшення залежності Європи від російського газу, навіть якщо це призведе до значних економічних витрат. Сюди ж входить боротьба із дезінформацією у соцмережах, і, безумовно, бойкот таких цирків пропаганди, як Чемпіонат світу з футболу-2018", – робить висновок міжнародний експерт.

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Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Отруєння Сергія Скрипаля Новини США Російська пропаганда Анексія Криму Європа
Джерело: 24 Канал
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