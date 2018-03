У Москві були переконані, що ніхто не виявить сліди отрути Скрипаля, – розробник "Новачка"

Колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії отруїли нервово-паралітичним газом "Новачок". Розробили його ще в СРСР, а з того часу його могла використати тільки Росія.

Про це заявив науковець Віл Мірзаянов у інтерв’ю "Голосу Америки". Він свого часу і займався розробкою хімічної зброї у СРСР, у тому числі і створенням "Новачка". Його формулу він опублікував у 2008 році у своїй книзі State Secrets: An Insider's Chronicle of the Russian Chemical Weapons Program Secrets. А про наявність у Росії відповідних хімічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії він заявив ще у 1992 році.

При цьому на закиди російських політиків, що британці самі могли розробити відповідний нервово-паралітиний газ, науковець заявив, що це нісенітниця

"Англійці цілком могли синтезувати його на основі тих формул, які я опублікував у своїй книзі. Кожна країна самостійно дбає про свою безпеку, і в рамках вивчення можливих загроз можна було створити зразок. Так що дослідні зразки могли бути у багатьох країн, але виробництво було налагоджено лише в СРСР і Росії", – заявив Віл Мірзаянов.

Він також додав, що у випадку зі Скрипалем був використаний саме «Новачок»

"Удосконалити, зрозуміло, могли, але «скелет» препарату залишається незмінним. «Новачок» відрізняється від усіх без винятку нервово-паралітичний газів тим, що в його основі міститься зв'язок фосфору й азоту. Всі інші отруйні речовини такого зв'язку не мають, так що "Новачок" являє собою принципово новий клас сполук", – розповів науковець.

При тому, що про наявність відповідної хімічної зброї у Росії стало відомо ще у 1992 році, "Новачок" так і не внесли в список офіційно заборонених хімічних сполук. Адже це може зробити тільки Організація із заборони хімічної зброї. Саме через відсутність "Новачка" серед заборонених, Росія звинувачує Великобританію у недотриманні вимог Конвенції із заборони хімічної зброї.

Також через те, що "Новачок" офіційно не заборонений, у Росії сподівалися, що його сліди не найдуть у "справі Скрипаля". Відтак над колишнім розвідником вчинили демонстративну розправу.

Це дійсно демонстративна розправа, але на мій погляд, в Москві були впевнені, що сліди речовини ніхто не виявить. Цього "препарату" офіційно не існує, він не згадується ні в одному зі списків Організації по забороні хімічної зброї. Майже 30 років ніхто не займався його розробкою. Для мене очевидно, що в Москві розраховували на те, що їх ніхто не піймає,

– переконаний Віл Мірзаянов.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом. Натомість глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.