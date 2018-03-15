У Держдумі РФ хочуть покарати Терезу Мей через її звинувачення у бік Росії

У Держдумі країни-агресора вважають, що британська прем’єр-міністр Тереза Мей може у парламенті звинуватити Росію, не маючи для цього жодних доказів. І хочуть її за це покарати.

Один з російських парламентарів – Адальбі Шхагошев переконаний, що "з вуст Терези Мей звучать необґрунтовані заяви, які бездоказово звинувачують Росію в отруєнні Скрипаля", пише "РИА Новости". Відтак член комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції вважає за необхідним притягнути до відповідальності Терезу Мей в рамках міжнародного права за бездоказові звинувачення на адресу Росії у справі про отруєння колишнього російського розвідника.

Читайте також: Росію в отруєнні Скрипаля спільно звинуватили США, Великобританія, Франція та Німеччина

"Пора вже покінчити з подібними наговорами і змусити політика, що займає таку високу посаду, відповісти в рамках міжнародного права за свої заяви за принципом відповідальності за дачу неправдивих свідчень", – заявив російський політик.

Правда деталі цього "покарання" росіянин не оприлюднив. Та й невідомим залишається, чому офіційні звинувачення від британської прем’єр-міністра у Росії сприймаються як "бездоказові".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом. Натомість глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.