Сегодня 23 российских дипломата должны выехать из Великобритании

Российских дипломатов высылают из-за отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Сегодня последний день, когда 23 российских дипломата должны выехать из Великобритании. На прошлой неделе премьер-министр страны Тереза ​​Мэй поставила ультиматум — или российский посол даст объяснение ситуации, или Великобритания вышлет 23 российских дипломатов. Российская сторона на заявление никак не отреагировала, поэтому россияне обязаны покинуть страну.

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О том, что российские дипломаты вместе с семьями его выполнят – ранее заверил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

"Все доказательства, собранные по делу об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля указывают на ответственность России", – заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью "Deutsche Welle".

Скотланд-Ярд продолжает расследовать преступление. Над делом работают 250 детективов. Они уже собрали 800 вещественных доказательств и 400 свидетельств от свидетелей.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.