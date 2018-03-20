14:07
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-5°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
  • пятница
    1°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Сегодня 23 российских дипломата должны выехать из Великобритании

216 Читати новину українською
Сегодня 23 российских дипломата должны выехать из Великобритании
Сегодня 23 российских дипломата должны выехать из Великобритании / www.5.ua

Российских дипломатов высылают из-за отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Сегодня последний день, когда 23 российских дипломата должны выехать из Великобритании. На прошлой неделе премьер-министр страны Тереза ​​Мэй поставила ультиматум — или российский посол даст объяснение ситуации, или Великобритания вышлет 23 российских дипломатов. Российская сторона на заявление никак не отреагировала, поэтому россияне обязаны покинуть страну.

Читайте также: Совет ЕС присоединился к обвинению России в качестве возможного виновника по "делу Скрипаля"

О том, что российские дипломаты вместе с семьями его выполнят – ранее заверил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

"Все доказательства, собранные по делу об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля указывают на ответственность России", – заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью "Deutsche Welle".

Скотланд-Ярд продолжает расследовать преступление. Над делом работают 250 детективов. Они уже собрали 800 вещественных доказательств и 400 свидетельств от свидетелей.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Владимир Путин Новости политики Новости Украины Великобритания отравление
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
сегодня, 14:00 Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
Тетяна Мартинюк 74
Когда нормализуются отношения России с Украиной
сегодня, 13:02 Когда нормализуются отношения России с Украиной
334
В России отравили Олега Сенцова, – эксперт
сегодня, 12:24 В России отравили Олега Сенцова, – эксперт
1522
Видео
сегодня, 12:10 Видео "Что, вс*ались?" с Савченко: у нардепа прокомментировали скандальный ролик
2785
Зачистка клептократов в Верховной Раде: нужно ликвидировать старые схемы
сегодня, 12:01 Зачистка клептократов в Верховной Раде: нужно ликвидировать старые схемы
Віталій Кулик 813
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук