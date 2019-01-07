11:53
7 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 января
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      След ведет к Путину: Британия выяснила все детали отравления Скрипалей, – СМИ

      244 Читати новину українською
      Сергея и Юлию Скрипалей отравили в марте 2018 года
      Сергея и Юлию Скрипалей отравили в марте 2018 года / Фото из открытых источников

      В Великобритании уверены, что выяснили "все, что стоит знать" о покушении на российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, включая следы, которые ведут прямо к президенту РФ Владимиру Путину.

      Об этом пишет The Telegraph.

      Читайте также: В РФ заговорили о возвращении дипломатов в Британию: появился ответ Лондона

      По словам источников СМИ в правительстве, в Великобритании была разоблачена сеть агентов российской разведки, стоящих за нападением в Солсбери.

      Угроза, которую представляло ГРУ, совершившее попытку убийства Скрипаля в марте прошлого года, была резко сокращена в результате контртеррористического расследования, в ходе которого были обнаружены агенты, которые совершили нападение,
      – пишут в издании.

      Отдельные источники сообщили, что подробности заговора хорошо известны, в том числе цепочка руководителей, которая ведет вплоть до Путина, который дал зеленый свет на использование химического оружия на британской земле.

      "Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери. ГРУ потребуются десятилетия, чтобы вернуть себе точку опоры в Великобритании", – сказал источник.

      Так, операции ГРУ частично были раскрыты из-за их же грубых ошибок. К примеру, – предоставление агентам паспортов с последовательными номерами. В результате Великобритания и ее союзники смогли собрать и обменяться информацией о лицах большинства офицеров ГРУ, которые когда-либо выезжали за границу РФ для секретных операций.

      Массовая высылка шпионов из российских посольств в Европе и США также сыграла огромную роль в подрыве российской разведывательной сети за рубежом.

      Отметим, что 23 российских дипломатов выслали из Великобритании из-за отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

      Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      ОТРАВЛЕНИЕ СКРИПАЛЕЙ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
       
      Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Новости России Великобритания
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      сегодня , 10:01 Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      35640
      Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      сегодня , 09:01 Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 419
      Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      6 января , 22:00 Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2413
      Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      6 января , 20:04 Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      Юліана Вінтюк 22994
      Самые смешные мемы недели: Зе-президент, кремлевский недопрезидент и "Томос в хату!"
      6 января , 20:00 Самые смешные мемы недели: Зе-президент, кремлевский недопрезидент и "Томос в хату!"
      690
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Эммануэль Макрон: как пройти путь от неизвестного банкира к возможному президенту Франции
       7 мая 2017 , 11:50
      "Лжец": в Перми чучело Путина привязали к столбу, есть фото
       12 ноября 2018 , 13:51
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук