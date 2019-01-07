След ведет к Путину: Британия выяснила все детали отравления Скрипалей, – СМИ

В Великобритании уверены, что выяснили "все, что стоит знать" о покушении на российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, включая следы, которые ведут прямо к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом пишет The Telegraph.

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По словам источников СМИ в правительстве, в Великобритании была разоблачена сеть агентов российской разведки, стоящих за нападением в Солсбери.

Угроза, которую представляло ГРУ, совершившее попытку убийства Скрипаля в марте прошлого года, была резко сокращена в результате контртеррористического расследования, в ходе которого были обнаружены агенты, которые совершили нападение,

– пишут в издании.

Отдельные источники сообщили, что подробности заговора хорошо известны, в том числе цепочка руководителей, которая ведет вплоть до Путина, который дал зеленый свет на использование химического оружия на британской земле.

"Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери. ГРУ потребуются десятилетия, чтобы вернуть себе точку опоры в Великобритании", – сказал источник.

Так, операции ГРУ частично были раскрыты из-за их же грубых ошибок. К примеру, – предоставление агентам паспортов с последовательными номерами. В результате Великобритания и ее союзники смогли собрать и обменяться информацией о лицах большинства офицеров ГРУ, которые когда-либо выезжали за границу РФ для секретных операций.

Массовая высылка шпионов из российских посольств в Европе и США также сыграла огромную роль в подрыве российской разведывательной сети за рубежом.

Отметим, что 23 российских дипломатов выслали из Великобритании из-за отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).