Автора расследований об отравлении Скрипалей не пустили к Путину на пресс-конференцию

Главного редактор The Insider и соавтора расследований об отравлении Скрипалей Романа Доброхотова не пустили на большую пресс-конференцию к президенту России Владимиру Путину.

Об этом журналист сообщает в своем Twitter.

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Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитировали ​– неясно). Что ж, быть единственным журналистом, которому не разрешено приходить на пресс-конференцию Путина ​– это почетно, я считаю. (Кстати, сегодня поздравим Путина с днем ​​чекиста новым расследованием),

– написал Доброхотов.

При этом издание "Медуза" сообщает, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что на пресс-конференцию допустили 99,9% желающих. По его словам, не пустили "людей с определенными заболеваниями и судимостью".

К слову, в 2018 году The Insider совместно с Bellingcat выпустили серию расследований о сотрудниках ГРУ "Александре Петрове" и "Руслане Боширове".

Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитовали- неясно). Что ж,быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина - это почетно, я считаю. (Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием) — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 20 грудня 2018 р.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).