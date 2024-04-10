Днем 10 апреля в Харькове прогремели взрывы. На месте загорелось несколько пожаров.

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В Харькове прогремели взрывы

Корреспонденты Общественного сообщили, что в Харькове прогремели взрывы. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что около 14 часов состоялся вражеский обстрел Липцев и Малой Даниловки Харьковского района.

Горит магазин и аптека. Предварительно: под завалами могут находиться люди,

– написал он.

По его словам, на месте работают профильные службы. Директор облцентра экстренной медпомощи Забашта сообщил Общественному о двух раненых из-за обстрела Липцев.

Перед этим в Воздушных силах информировали об угрозе. Там отмечали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Существует угроза применения авиационных средств поражения.

Харьков постоянно находится под вражеским огнем. Россияне усилили атаки и начали бить по городу управляемыми авиационными бомбами.

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