Днем 10 апреля в Харькове прогремели взрывы. На месте загорелось несколько пожаров.
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В Харькове прогремели взрывы
Корреспонденты Общественного сообщили, что в Харькове прогремели взрывы. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что около 14 часов состоялся вражеский обстрел Липцев и Малой Даниловки Харьковского района.
Горит магазин и аптека. Предварительно: под завалами могут находиться люди,
– написал он.
По его словам, на месте работают профильные службы. Директор облцентра экстренной медпомощи Забашта сообщил Общественному о двух раненых из-за обстрела Липцев.
Перед этим в Воздушных силах информировали об угрозе. Там отмечали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Существует угроза применения авиационных средств поражения.
Харьков постоянно находится под вражеским огнем. Россияне усилили атаки и начали бить по городу управляемыми авиационными бомбами.
Россия хочет превратить Харьков в "серую зону"
- Издание The Economist отметило, что Россия усилила бомбардировки по Харькову с декабря, ориентировочно тогда же, когда в заголовках СМИ начала появляться информация о проблемах с военной помощью от США.
- Журналисты подсчитали, что в результате следующих атак с использованием бомб, ракет и беспилотников за более чем неделю в Харькове погибли 16 человек и ранения получили – по меньшей мере 50.
- В The Economist предположили, что Харьков – одно из нескольких возможных направлений будущего российского штурма. При этом там считают, что это таки маловероятный вариант, поскольку это было бы сложной задачей для России.