Вдень 10 квітня в Харкові пролунали вибухи. На місці зайнялось кілька пожеж.

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У Харкові прогриміли вибухи

Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що близько 14 години відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району.

Горить магазин та аптека. Попередньо: під завалами можуть знаходитись люди,

– написав він.

За його словами, на місці працюють профільні служби. Директор облцентру екстреної меддопомоги Забашта повідомив Суспільному про двох поранених через обстріл Липців.

Перед цим у Повітряних силах інформували про загрозу. Там зазначали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Харків постійно перебуває під ворожим вогнем. Росіяни посилили атаки та почали бити по місту керованими авіаційними бомбами.

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