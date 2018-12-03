07:33
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      "Мы готовы нанести ответный удар": глава британской разведки пригрозил России

      34 Читати новину українською
      Глава британской разведки пригрозил России "ответом" за события в Солсбери
      Глава британской разведки пригрозил России "ответом" за события в Солсбери / Фото из открытых источников

      Глава Секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6 Алекс Янгер считает, что Россия недооценивает способность Британии ответить на события в Солсбери. Великобритания будет готова дать врагу отпор в случае угрозы.

      Об этом сообщает The Telegraph.

      Читайте также: "Наглое пренебрежение": Пентагон озвучил жесткую позицию по агрессии России в Азовском море

      Так, соответствующие призывы Янгер объявит на своем втором публичном выступлении с момента назначения в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Выступление главы британской разведки запланирован на 3 декабря, однако выдержки из его выступления попали в британских СМИ ранее.

      Издание отмечает, что Янгер осознает угрозы, которые существуют для Британии. По его словам, МИ-6 сыграла ключевую роль в разоблачении соучастников нападения в Солсбери и дальнейшей высылке российских дипломатов.

      Глава британской разведки подчеркивает, что такой ответ со стороны Британии должен был продемонстрировать России и другим потенциальным враждебным государствам, что Великобритания будет готова дать отпор.

      При этом глава британской разведки отмечает, что противники используют для изучения английского обороны оружие, которое не соответствует представлениям о традиционной войне. Чтобы противостоять этому, МИ-6 нужно "четвертое поколение шпионажа".

      Эра четвертой индустриальной революции требует четвертого поколения шпионажа: слияния наших традиционных человеческих навыков по ускоренной инновации, новых партнерств и мышления, которое продвигает разнообразие и доверяет молодежи,
      – считает он.

      Издание отмечает, что Янгер призывает Россию "или любое государство, которое стремится подорвать наш образ жизни», не недооценивать британскую решимость, возможности Великобритании, а также возможности союзников страны.

      К слову, в Британии разгорелся новый скандал с журналистами РФ. Так, министерство обороны Великобритании заподозрило сотрудников российского "Первого канала" Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова в шпионаже после того, как те пытались проникнуть на одну из военных баз страны.

      В посольстве России в Великобритании не замедлили с ответом – там возмущаются по поводу публикации британскими СМИ личных данных представителей российского телеканала, а все обвинения называют "беспочвенными".

      Что такое MИ-6?
      Это тайная английская шпионская организация, работающая на британское правительство. В СМИ эту организацию часто называют MИ-6 (особенно во время Второй мировой войны). Вместе с внутренней службой безопасности Security Service (MИ-5), GCHQ и Defence Intelligence, SIS работает под формальным руководством Joint Intelligence Committee. Само существование MИ-6 официально было признано только в 1994 году.

      Теги: Отравление Сергея Скрипаля Новости России Великобритания Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 2 декабря: украинцев задержали в Грузии и повреждена Триумфальная арка
      2 декабря , 22:29 Главные новости 2 декабря: украинцев задержали в Грузии и повреждена Триумфальная арка
      668
      Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      2 декабря , 22:01 Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1438
      Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли
      2 декабря , 20:00 Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли
      1251
      Военное положение в Украине и обыски СБУ в шикарном имении настоятеля Лавры – топ-5 видео недели
      2 декабря , 19:30 Военное положение в Украине и обыски СБУ в шикарном имении настоятеля Лавры – топ-5 видео недели
      787
      "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      2 декабря , 17:00 "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      Єгор Соболєв 1397
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Трамп и Путин станцевали танго: карикатурист изобразил политиков на саммите G20
       1 декабря , 14:39
      Британских погромщиков лишат жилья и льгот
       11 августа 2011 , 15:38 2
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук