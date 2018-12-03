"Мы готовы нанести ответный удар": глава британской разведки пригрозил России

Глава Секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6 Алекс Янгер считает, что Россия недооценивает способность Британии ответить на события в Солсбери. Великобритания будет готова дать врагу отпор в случае угрозы.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Так, соответствующие призывы Янгер объявит на своем втором публичном выступлении с момента назначения в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Выступление главы британской разведки запланирован на 3 декабря, однако выдержки из его выступления попали в британских СМИ ранее.

Издание отмечает, что Янгер осознает угрозы, которые существуют для Британии. По его словам, МИ-6 сыграла ключевую роль в разоблачении соучастников нападения в Солсбери и дальнейшей высылке российских дипломатов.

Глава британской разведки подчеркивает, что такой ответ со стороны Британии должен был продемонстрировать России и другим потенциальным враждебным государствам, что Великобритания будет готова дать отпор.

При этом глава британской разведки отмечает, что противники используют для изучения английского обороны оружие, которое не соответствует представлениям о традиционной войне. Чтобы противостоять этому, МИ-6 нужно "четвертое поколение шпионажа".

Эра четвертой индустриальной революции требует четвертого поколения шпионажа: слияния наших традиционных человеческих навыков по ускоренной инновации, новых партнерств и мышления, которое продвигает разнообразие и доверяет молодежи,

– считает он.

Издание отмечает, что Янгер призывает Россию "или любое государство, которое стремится подорвать наш образ жизни», не недооценивать британскую решимость, возможности Великобритании, а также возможности союзников страны.

К слову, в Британии разгорелся новый скандал с журналистами РФ. Так, министерство обороны Великобритании заподозрило сотрудников российского "Первого канала" Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова в шпионаже после того, как те пытались проникнуть на одну из военных баз страны.

В посольстве России в Великобритании не замедлили с ответом – там возмущаются по поводу публикации британскими СМИ личных данных представителей российского телеканала, а все обвинения называют "беспочвенными".

Что такое MИ-6?

Это тайная английская шпионская организация, работающая на британское правительство. В СМИ эту организацию часто называют MИ-6 (особенно во время Второй мировой войны). Вместе с внутренней службой безопасности Security Service (MИ-5), GCHQ и Defence Intelligence, SIS работает под формальным руководством Joint Intelligence Committee. Само существование MИ-6 официально было признано только в 1994 году.