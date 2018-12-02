22:30
2 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Британия поймала на шпионаже российских журналистов: появилась первая реакция РФ

      283 Читати новину українською
      В посольстве РФ в Британии отреагировали на обвинения в шпионаже в сторону российских журналистов
      В посольстве РФ в Британии отреагировали на обвинения в шпионаже в сторону российских журналистов / Фото из открытых источников

      В посольстве РФ в Великобритании отреагировали на скандал с российскими журналистами. Там возмущаются по поводу публикации британскими СМИ личных данных представителей российского телеканала, которых подозревают в шпионаже.

      Об этом говорится в заявлении посольства России в Великобритании.

      Читайте также: "Сделаем все необходимое для защиты": в США выдвинули резкие обвинения Путину из-за выборов

      Так, в российском дипломатическом ведомстве считают, что публикация персональных данных российских журналистов "ставит под угрозу безопасность российских граждан". Представители РФ называют "созданием помех" со стороны Британии инцидент, когда работников российского "Первого канала" заметили вблизи британской военной базы.

      Многие наши журналисты жалуются на проблемы с визами, закрытие счетов в британских банках, а также встречаются с многочисленными необоснованными упреками контролирующих органов,
      – заявляют в российском посольстве.

      При этом дипломаты РФ называют обвинения российских журналистов в шпионаже "безоносновательными".

      "Представители российского СМИ имеют изданное британскими властями официальное разрешение на осуществление журналистской деятельности. Они профессионально выполняли свою работу, не нарушая никаких законов Великобритании", – утверждают они.

      Кроме того, в посольстве РФ заявляют, что такие случаи откровенного давления на российские средства массовой информации должны стать предметом пристального внимания ОБСЕ".

      Напомним, министерство обороны Великобритании заподозрило журналиста российского "Первого канала" Тимура Сиразеева и оператора Дмитрия Волкова в шпионаже после того, как те пытались проникнуть на одну из военных баз страны. Британское ведомство разослало предупреждения всем военным объектам.

      Теги: Новости России Новости политики Великобритания журналисты
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Протесты "желтых жилетов" во Франции: количество пострадавших существенно выросло
       18 ноября , 06:58
      Британских погромщиков лишат жилья и льгот
       11 августа 2011 , 15:38 2
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук