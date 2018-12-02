Британия поймала на шпионаже российских журналистов: появилась первая реакция РФ

В посольстве РФ в Великобритании отреагировали на скандал с российскими журналистами. Там возмущаются по поводу публикации британскими СМИ личных данных представителей российского телеканала, которых подозревают в шпионаже.

Об этом говорится в заявлении посольства России в Великобритании.

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Так, в российском дипломатическом ведомстве считают, что публикация персональных данных российских журналистов "ставит под угрозу безопасность российских граждан". Представители РФ называют "созданием помех" со стороны Британии инцидент, когда работников российского "Первого канала" заметили вблизи британской военной базы.

Многие наши журналисты жалуются на проблемы с визами, закрытие счетов в британских банках, а также встречаются с многочисленными необоснованными упреками контролирующих органов,

– заявляют в российском посольстве.

При этом дипломаты РФ называют обвинения российских журналистов в шпионаже "безоносновательными".

"Представители российского СМИ имеют изданное британскими властями официальное разрешение на осуществление журналистской деятельности. Они профессионально выполняли свою работу, не нарушая никаких законов Великобритании", – утверждают они.

Кроме того, в посольстве РФ заявляют, что такие случаи откровенного давления на российские средства массовой информации должны стать предметом пристального внимания ОБСЕ".

Напомним, министерство обороны Великобритании заподозрило журналиста российского "Первого канала" Тимура Сиразеева и оператора Дмитрия Волкова в шпионаже после того, как те пытались проникнуть на одну из военных баз страны. Британское ведомство разослало предупреждения всем военным объектам.