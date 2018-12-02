Британія спіймала на шпигунстві російських журналістів: з'явилася перша реакція РФ

У посольстві РФ в Великобританії відреагували на скандал із російськими журналістами. Там обурюються з приводу публікації британськими ЗМІ особистих даних представників російського телеканалу, яких підозрюють у шпигунстві.

Про це йдеться у заяві посольства Росії в Великобританії.

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Так, у російському дипломатичному відомстві вважають, що публікація персональних даних російських журналістів "ставить під загрозу безпеку російських громадян". Представники РФ називають "створенням перешкод" з боку Британії інцидент, коли працівників російського "Першого каналу" помітили поблизу британської військової бази.

Багато наших журналістів скаржаться на проблеми з візами, закрття рахунків в британських банках, а також зустрічаються із необґрунтованими численними закидами контролюючих органів,

– заявляють у російському посольстві.

При цьому дипломати РФ називають звинувачення російських журналістів в шпигунстві "безпідставними2.

"Представники російського ЗМІ мають виданий британською владою офіційний дозвіл на здійснення журналістської діяльності. Вони професійно виконували свою роботу, не порушуючи жодних законів Великобританії", – стверджують вони.

Окрім того, у посольстві РФ заявляють, що 2такі випадки відвертого тиску на російські засоби масової інформації повинні стати предметом пильної уваги ОБСЄ".

Нагадаємо, міністерство оборони Великобританії запідозрило журналіста російського "Першого каналу" Тимура Сіразієва і оператора Дмитра Волкова у шпигунстві після того, як ті намагалися проникнути на одну з військових баз країни. Британське відомство розіслало попередження усім військовим об'єктам.