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      Британія спіймала на шпигунстві російських журналістів: з'явилася перша реакція РФ

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      У посольстві РФ в Британії відреагували на звинувачення у шпигунстві в бік російських журналістів
      У посольстві РФ в Британії відреагували на звинувачення у шпигунстві в бік російських журналістів / Фото з відкритих джерел

      У посольстві РФ в Великобританії відреагували на скандал із російськими журналістами. Там обурюються з приводу публікації британськими ЗМІ особистих даних представників російського телеканалу, яких підозрюють у шпигунстві.

      Про це йдеться у заяві посольства Росії в Великобританії.

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      Так, у російському дипломатичному відомстві вважають, що публікація персональних даних російських журналістів "ставить під загрозу безпеку російських громадян". Представники РФ називають "створенням перешкод" з боку Британії інцидент, коли працівників російського "Першого каналу" помітили поблизу британської військової бази.

      Багато наших журналістів скаржаться на проблеми з візами, закрття рахунків в британських банках, а також зустрічаються із необґрунтованими численними закидами контролюючих органів,
      – заявляють у російському посольстві.

      При цьому дипломати РФ називають звинувачення російських журналістів в шпигунстві "безпідставними2.

      "Представники російського ЗМІ мають виданий британською владою офіційний дозвіл на здійснення журналістської діяльності. Вони професійно виконували свою роботу, не порушуючи жодних законів Великобританії", – стверджують вони.

      Окрім того, у посольстві РФ заявляють, що 2такі випадки відвертого тиску на російські засоби масової інформації повинні стати предметом пильної уваги ОБСЄ".

      Нагадаємо, міністерство оборони Великобританії запідозрило журналіста російського "Першого каналу" Тимура Сіразієва і оператора Дмитра Волкова у шпигунстві після того, як ті намагалися проникнути на одну з військових баз країни. Британське відомство розіслало попередження усім військовим об'єктам.

      Теги: Новини Росії Новини політики Великобританія журналісти
      Джерело: 24 Канал
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