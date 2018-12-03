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      "Ми готові завдати удар у відповідь": голова британської розвідки пригрозив Росії

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      Глава британської розвідки пригрозив Росії "відповіддю" за події у в Солсбері
      Глава британської розвідки пригрозив Росії "відповіддю" за події у в Солсбері / Фото з відкритих джерел

      Глава Секретної розвідувальної служби Великої Британії МІ-6 Алекс Янгер вважає, що Росія недооцінює здатність Британії відповісти на події в Солсбері. Британія буде готова дати ворогу відсіч у разі загрози.

      Про це повідомляє The Telegraph.

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      Так, відповідні заклики Янгер оголосить на своєму другому публічному виступі з моменту призначення в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. Виступ глави британської розвідки запланований на 3 грудня, однак витяги з його виступу потрапили до британських ЗМІ раніше.

      Видання зазначає, що Янгер наголошує на загрозах, які існують для Британії. За його словами, МІ-6 зіграла ключову роль у викритті співучасників нападу в Солсбері та подальшій висилці російських дипломатів.

      Очільник британської розвідки підкреслює, що така відповідь з боку Британії мала продемонструвати Росії і іншим потенційним ворожим державам, що Британія буде готова дати відсіч.

      При цьому глава британської розвідки зазначає, що суперники використовують для вивчення англійської оборони зброю, яка не відповідає уявленням про традиційну війну. Щоб протистояти цьому, МІ-6 потрібно "четверте покоління шпигунства".

      Ера четвертої індустріальної революції вимагає четвертого покоління шпигунства: злиття наших традиційних людських навичок з прискореної інновацією, нових партнерств та мислення, яке просуває різноманіття і довіряє молоді,
      – вважає він.

      Видання зазначає, що Янгер закликає Росію "або будь-якої державу, що прагне підірвати наш спосіб життя", не недооцінювати британську рішучість, можливості Британії, а також можливості союзників країни.

      До слова, у Британії розгорівся новий скандал із журналістами. РФ. Так, міністерство оборони Великобританії запідозрило працівників російського "Першого каналу" Тимура Сіразієва і оператора Дмитра Волкова у шпигунстві після того, як ті намагалися проникнути на одну з військових баз країни.

      У посольстві Росії у Великобританії не забарилися із відповіддю – там обурюються з приводу публікації британськими ЗМІ особистих даних представників російського телеканалу, а усі звинувачення називають "безпідставними".

      Що таке MI6?
      Це таємна англійська шпигунська організація, що працює на британський уряд. У ЗМІ цю організацію часто називають MI6 (особливо під час Другої світової війни). Поряд з внутрішньою службою безпеки Security Service (MI5), GCHQ та Defence Intelligence, SIS працює під формальним керівництвом Joint Intelligence Committee. Саме існування MI6 офіційно було визнано лише 1994 року.

      Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії Великобританія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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