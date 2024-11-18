24 Канал пише з посиланням Sky News, що перемовини пройдуть ввечері 18 листопада.

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Що відомо про розмову Хілі

Міністр оборони Джон Хілі відмовився коментувати позицію Великої Британії щодо дозволу США Україні використовувати свої ракети великої дальності для ударів по території Росії.

Ми маємо подвоїти підтримку України, надавати Україні необхідну підтримку, і робити це стільки, скільки потрібно,

– заявив Хілі.

До речі, на саміті G20 прем'єр Британії Кір Стармер прокоментував чутки про те, чи дозволив він Україні завдавати ударів по Росії ракетами Storm Shadow.

"Я не збираюся вдаватися в оперативні деталі, тому що єдиним переможцем, якби ми це зробили, буде Путін, а я не готовий це зробити", – додав політик.

Варто зауважити, що ЗМІ написали, що Британія та Франція дозволили Україні бити по Росії, однак з обмеженнями. Зокрема, дозвіл на удари ракетами Storm Shadow/SCALP поширюється лише на Курську область.