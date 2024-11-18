Про це виданню "РБК-Україна" повідомило їхнє високопоставлене джерело у військово-політичних колах, пише 24 Канал.

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Чи дали Британія та Франція дозвіл Україні бити по Росії

Відповідно до слів співрозмовника видання, Лондон і Париж не заперечують проти використання їхньої зброї для ударів по російській території.

Проте водночас цей дозвіл на удари ракетами Storm Shadow/SCALP поширюється лише на Курську область.

Нагадаємо, що видання Le Figaro раніше повідомляло, що Британія та Франція дозволили Україні завдавати ударів углиб Росії за допомогою їхніх ракет SCALP/Storm Shadow, коли адміністрація Байдена зняла заборону на удари по Росії ракетами ATACMS дальнього радіуса дії. Однак невдовзі цю інформацію прибрали з сайту.

Важливо! Усе, що відомо про дозвіл США на удари по Росії, читайте в матеріалі 24 Каналу.