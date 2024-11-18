Одні країни схвалили такий крок від Сполучених Штатів, водночас були й такі держави, що засудили рішення, та навіть почали розкидуватися образами та погрозами. Якою була реакція у світі на дозвіл США бити ATACMS по Росії – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми США дозволили Україні бити ATACMS по Росії: усе, що відомо про важливе рішення Вашингтона

Як реагували у світі на дозвіл Байдена бити по Росії ATACMS

США

У команді Дональда Трампа відмовилися казати журналістам, чи погоджував Байден рішення щодо дозволу на удари по Росії ракетами ATACMS зі своїм наступником.

Однак один із представників припустив, що Трамп може переглянути останні дії Байдена, коли він вступить на посаду, що не дивно, адже про подібні заходи вже повідомляли.

Відреагував на новину про дозвіл Байдена бити по Росії й соратник Трампа, американський бізнесмен Ілон Маск. Він у соцмережі Х зробив репост допису сенатора від штату Юта Майка Лі, який коротко підписав словом: "Правда".

Майк Лі своєю чергою репостнув новину про дозвіл Байдена на далекобійні удари, підписавши його наступними реченнями: "Ліберали люблять війну. Війна сприяє зміцненню уряду".

Емоційною реакцією на цю новину також поділився і син обраного президента США Дональд Трамп-молодший. Він звинуватив військово-промисловий комплекс у спробі "розв'язати Третю світову війну".

Окрім того, Дональд Трамп-молодший істерично звинуватив "паліїв війни" у бажанні "заробити якомога більше грошей" та назвав їх "недоумками".

Росія

Перший заступник голови комітету з міжнародних справ Владімір Джабаров заявив, що Москва відповість "негайно" на нібито "безпрецедентний крок" Вашингтона щодо дозволу на удари вглиб Росії від США ракетами ATACMS.

Це дуже великий крок до початку Третьої світової війни, і американці зроблять його руками старого старця, що йде, і який ні за що вже не відповідатиме через два місяці,

– заявив він.

Водночас речниця ворожого МЗС Марія Захарова заявила, що російський диктатор Владімір Путін уже висловлювався на цю тему, казавши, що дозвіл Заходу бити по Росії їхньою зброєю Кремль сприйматиме як "пряму участь" НАТО у війні.

Франція

У виданні Le Figaro з'являлася інформація, що Британія та Франція дозволили Україні завдавати удари вглиб російської території за допомогою їхніх ракет SCALP/Storm Shadow після рішення Байдена щодо ATACMS. Однак згодом цю інформацію прибрали з сайту.

Водночас Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що Франція, яка надала Україні ракети великої дальності, не змінила свою позицію щодо дозволів на завдання ударів вглиб Росії.

Він наголосив, що дозвіл Києву завдавати ударів по військових об'єктах у Росії залишається "одним із варіантів", який все ще обговорюють.

Велика Британія

Міністерка освіти Великої Британії Бріджит Філліпсон зазначили, що її залишається "непохитною" у своїй підтримці України, але не збирається йти по стопах США щодо дозволів на удари в Росію далекобійною зброєю.

Загалом вона утрималася від коментарів щодо конкретних дозволів на удари вглиб Росії для України британською зброєю.

Китай

Офіційний представник МЗС Китаю Лінь Цзянь також вже відреагував на дозвіл Байдена бити вглиб території Росії. Лінь Цзянь зазначив, що "в інтересах усіх сторін якомога швидше припинити вогонь і бойові дії та шукати політичне рішення щодо розв'язання конфлікту".

Польща

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, висловлюючись про дозвіл США завдавати ударів ракетами ATACMS по Росії, зазначив, що "це відповідь Путіну зрозумілою йому мовою".

На вступ північнокорейських військ у війну і масований ракетний удар Росії президент Байден відповів зрозумілою для Путіна мовою – зняттям обмежень на використання Україною західних ракет. Жертва агресії має право захищатися. Сила стримує, слабкість провокує,

– написав він у соцмережі Х.

Німеччина

Глава німецького МЗС Анналена Бербок перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС заявила, що дозвіл США на удари вглиб Росії далекобійною зброєю є важливим.

"Рішення американської сторони, і я хотіла б наголосити, що це не переосмислення, а посилення того, що вже було зроблено іншими партнерами, вкрай важливе зараз", – заявила Бербок.

Венесуела

Президент Венесуели Ніколас Мадуро, який товаришує з Путіним, також прокоментував дозвіл Байдена на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Він у пропагандистському дусі назвав Зеленського "нацистом" та сказав, що "вісь зла нападає на нашу братню Росію".

Уряди США, Франції та Великої Британії – Священний союз зла – тільки-но схвалили використання нацистським злочинцем Зеленським ракет дальнього радіуса дії для нападу на нашу братню Росію,

– сказав венесуельський диктатор.

Він також цинічно заявив, що "американський імперіалізм вступив у фазу божевілля".