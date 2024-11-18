24 Канал пишет со ссылкой на Sky News, что переговоры пройдут вечером 18 ноября.

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Что известно о разговоре Хили

Министр обороны Джон Хили отказался комментировать позицию Великобритании относительно разрешения США Украине использовать свои ракеты большой дальности для ударов по территории России.

Мы должны удвоить поддержку Украины, предоставлять Украине необходимую поддержку, и делать это столько, сколько нужно,

– заявил Хили.

Кстати, на саммите G20 премьер Британии Кир Стармер прокомментировал слухи о том, разрешил ли он Украине наносить удары по России ракетами Storm Shadow.

"Я не собираюсь вдаваться в оперативные детали, потому что единственным победителем, если бы мы это сделали, будет Путин, а я не готов это сделать", – добавил политик.

Стоит заметить, что СМИ написали, что Британия и Франция позволили Украине бить по России, однако с ограничениями. В частности, разрешение на удары ракетами Storm Shadow/SCALP распространяется только на Курскую область.