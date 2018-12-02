У Росії випробували підводний ракетний крейсер "Князь Володимир": фото
У Росії провели випробування головного атомного підводного ракетного крейсеру стратегічного призначення "Князь Володимир". При цьому в РФ планують створення ще двох підводних ракетоносців.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Так, ракетний крейсер стратегічного призначення модифікованого проекту 955А вперше вийшов з Северодвінську для проведення випробувань.
У міноборони РФ планують передати "Князь Володимир" до складу військово-морського флоту вже у 2019 році.
Наразі в Северодвінську триває будівництво серійних субмарин цього проекту "Князь Олег", "Генералісимус Суворов", "Імператор Олександр III" і "Князь Пожарський".
Ракетний крейсер "Князь Володимир"/ Фото з соцмереж
Окрім того російські ЗМІ повідомляють, що у Росії планують створення ще двох нових підводних ракетоносців. Вони повинні «стати до ладу» не пізніше 2028.
З урахуванням будівництва цих двох серійних субмарин проекту 955А "Борей-А" загальна кількість підводних ракетних крейсерів стратегічного призначення цього проекту зросте до 10.
До слова, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб опублікували фото з супутника, на яких зафіксовано скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек", що неподалік окупованого Севастополя.
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