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      У Росії випробували підводний ракетний крейсер "Князь Володимир": фото

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      У Росії провели випробування підводного ракетного крейсера
      У Росії провели випробування підводного ракетного крейсера / Фото з відкритих джерел

      У Росії провели випробування головного атомного підводного ракетного крейсеру стратегічного призначення "Князь Володимир". При цьому в РФ планують створення ще двох підводних ракетоносців.

      Про це повідомляють російські ЗМІ.

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      Так, ракетний крейсер стратегічного призначення модифікованого проекту 955А вперше вийшов з Северодвінську для проведення випробувань.

      У міноборони РФ планують передати "Князь Володимир" до складу військово-морського флоту вже у 2019 році.

      Наразі в Северодвінську триває будівництво серійних субмарин цього проекту "Князь Олег", "Генералісимус Суворов", "Імператор Олександр III" і "Князь Пожарський".

      Ракетний крейсер Росія випробування
      Ракетний крейсер "Князь Володимир"/ Фото з соцмереж

      Окрім того російські ЗМІ повідомляють, що у Росії планують створення ще двох нових підводних ракетоносців. Вони повинні «стати до ладу» не пізніше 2028.

      З урахуванням будівництва цих двох серійних субмарин проекту 955А "Борей-А" загальна кількість підводних ракетних крейсерів стратегічного призначення цього проекту зросте до 10.

      До слова, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб опублікували фото з супутника, на яких зафіксовано скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек", що неподалік окупованого Севастополя.

      Теги: Новини Росії Новини політики Водний транспорт Зброя
      Джерело: 24 Канал
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