В России испытали подводный ракетный крейсер "Князь Владимир": фото

В России провели испытания главного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир". При этом в РФ планируют создание еще двух подводных ракетоносцев.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 955А впервые вышел из Северодвинска для проведения испытаний.

В минобороны РФ планируют передать "Князь Владимир" в состав военно-морского флота уже в 2019 году.

Сейчас в Северодвинске продолжается строительство серийных субмарин этого проекта "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III" и "Князь Пожарский".



Ракетный крейсер "Князь Владимир"/ Фото из соцсетей

Кроме того российские СМИ сообщают, что в России планируют создание еще двух новых подводных ракетоносцев. Они должны "встать в порядок" не позднее 2028.

С учетом строительства двух серийных субмарин проекта 955А "Борей-А" общее количество подводных ракетных крейсеров стратегического назначения этого проекта вырастет до 10.

К слову, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц опубликовали фото со спутника, на которых зафиксировано скопление российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", что неподалеку от оккупированного Севастополя.