Автора розслідувань про отруєння Скрипалів не пустили до Путіна на прес-конференцію
Головного редактора The Insider та співавтора розслідувань про отруєння Скрипалів Романа Доброхотова не пустили на велику прес-конференцію до президента Росії Володимира Путіна.
Про це журналіст повідомляє у своєму Twitter.
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Остаточно сказали, що на пресуху не допустять (навіщо тоді акредитували – неясно). Що ж, бути єдиним журналістом, якому не дозволено приходити на прес-конференцію Путіна – це почесно, я вважаю. (До речі, сьогодні привітаємо Путіна з днем чекіста новим розслідуванням), – написав Доброхотов.
При цьому видання "Медуза" повідомляє, що раніше прес-секретар президента Дмитро Пєсков стверджував, що на прес-конференцію допустили 99,9% охочих. За його словами, не пустили "людей з певними захворюваннями і судимістю".
До слова, в 2018 році The Insider спільно з Bellingcat випустили серію розслідувань про співробітників ГРУ "Олександра Петрова" і "Руслана Боширова".
Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.
Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).