Российский телеканал дарит шоколадный собор в Солсбери на Новый год

На Новый год телеканал Russia Today дарит шоколадные копии собора в Солсбери, который фигурирует в фейковом интервью отравителей российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Изображение модели распространил российский телеканал "Дождь".

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Объяснение оказалось не менее циничным. В Russia Today заявили: шоколадный собор вроде бы отражает одну из самых громких историй года, поэтому именно поэтому его отправили многим получателям в области масс-медиа и не только.

.@RT_russian прислали нам на Новый год шоколадный Солсберийский собор с тем самым шпилем! Спасибо! pic.twitter.com/oZLHrNtXu5 — Телеканал Дождь (@tvrain) December 27, 2018

Ведущая телеканала "Дождь" Анна Монгайт пошутила в эфре, отломив кусочек шпиля во время эфира: "С наступающим вас! До встречи в январе. Надеюсь, я выживу".

По информации The Independent, власти Солсбери подвергли действия RT критике. "Очень жаль, что для кого-то отравление в Солсбери – повод для шуток", – заявил газете член совета Солсбери Джо Брум, добавив, что жители города будут "расстроены и рассержены" от этой новости.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).