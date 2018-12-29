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      Российский телеканал дарит шоколадный собор в Солсбери на Новый год

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      Собор в Солсбери
      Собор в Солсбери / Фото из открытых источников

      На Новый год телеканал Russia Today дарит шоколадные копии собора в Солсбери, который фигурирует в фейковом интервью отравителей российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.

      Изображение модели распространил российский телеканал "Дождь".

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      Объяснение оказалось не менее циничным. В Russia Today заявили: шоколадный собор вроде бы отражает одну из самых громких историй года, поэтому именно поэтому его отправили многим получателям в области масс-медиа и не только.

      Ведущая телеканала "Дождь" Анна Монгайт пошутила в эфре, отломив кусочек шпиля во время эфира: "С наступающим вас! До встречи в январе. Надеюсь, я выживу".

      По информации The Independent, власти Солсбери подвергли действия RT критике. "Очень жаль, что для кого-то отравление в Солсбери – повод для шуток", – заявил газете член совета Солсбери Джо Брум, добавив, что жители города будут "расстроены и рассержены" от этой новости.

      Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      Теги: Новости России СМИ Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 Канал
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