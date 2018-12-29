В РФ заговорили о возвращении дипломатов в Британию: появился ответ Лондона
В Британии опровергли заявление посла России в Лондоне Александра Яковенко о восстановлении на должностях десяти российских дипломатов. Так, россиян, которых выгнали из страны после отравления Скрипалей, никуда возвращать не будут.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Как писал 24 канал, по словам Яковенко, Москва и Лондон достигли договоренности о постепенном восстановлении численности дипломатических представителей в Великобритании и Российской Федерации с января 2019 года.
В посольстве Великобритании отмечают, что "никаких договоренностей" по возвращению дипломатов нет.
В нашей позиции относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не было никаких изменений, включая меры, принятые после Солсбери. Комплектование наших соответствующих миссий происходит в пределах этих ограничений,
– подчеркнул спикер посольства.
К слову, всех 23 российских дипломатов выслали из Великобритании из-за отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.
Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).