Великобритания и Россия договорились о возвращении дипломатов, – посол РФ в Лондоне

Москва и Лондон достигли договоренности о постепенном восстановлении численности дипломатических представителей в Великобритании и Российской Федерации с января 2019 года.

Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко, пишет ТАСС.

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Ранее 24 канал сообщал, что всех 23 российских дипломатов выслали из Великобритании из-за отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне. Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет восстановлена,

— отметил посол.

К слову, посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко сообщил, что в Великобритании российским дипломатам отказывают в предоставлении виз для въезда в страну.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.

Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).