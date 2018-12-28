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      Великобритания и Россия договорились о возвращении дипломатов, – посол РФ в Лондоне

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      Великобритания и Россия договорились о возвращении дипломатов, – посол РФ в Лондоне
      Великобритания и Россия договорились о возвращении дипломатов, – посол РФ в Лондоне / nv.ua

      Москва и Лондон достигли договоренности о постепенном восстановлении численности дипломатических представителей в Великобритании и Российской Федерации с января 2019 года.

      Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко, пишет ТАСС.

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      Ранее 24 канал сообщал, что всех 23 российских дипломатов выслали из Великобритании из-за отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

      У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне. Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет восстановлена,
      — отметил посол.

      К слову, посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко сообщил, что в Великобритании российским дипломатам отказывают в предоставлении виз для въезда в страну.

      Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      Теги: Новости политики Новости России Великобритания Владимир Путин Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 Канал
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